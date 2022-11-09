ua ru
Ср, 09 листопада News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

"Продаю квартиру терміново": у Криму росіяни в паніці позбавляються нерухомості

Новость на русском →
Крим, Середа 09 листопада 2022 12:59
"Продаю квартиру терміново": у Криму росіяни в паніці позбавляються нерухомості Росіяни в Криму масово продають свої квартири (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

У Криму після останніх подій, пов'язаних з успіхами ЗСУ, росіяни почали в паніці позбавлятися куплених квартир.

Про це повідомляють численні заголовки у російських ЗМІ.

Чому росіяни продають квартири у Криму

Налякані росіяни повідомляють, що перспектив на півострові більше немає. Звісно, цей сезон провалився. Туристи не захотіли приїжджати до Криму через страх. Як відомо, там сталося безліч масових загорянь складів із боєприпасами.

Також у соцмережах скаржаться, що у Криму тепер стало неможливо заробляти та вони повертаються до себе додому – до Росії.

"Повернулися на Урал. Живемо в ядерній клоаці, з 15-кратним перевищенням радіаційного рівня в річках, зате з вищою зарплатою. І тут, звичайно, спокійніше", - цитують у ЗМІ слова одного з таких росіян, які повернулися.

Зазначимо, що нерухомість на острові продати зовсім не просто. Повідомляють, що ціни на квартири знизилися на 15-20%.

Перелякані росіяни бояться, що на півострів полетять ракети, також їхній страх посилився після підриву Кримського мосту.

До речі, британська розвідка повідомляє, що міст через Керченську протоку не працюватиме до осені 2023 року.

&quot;Продаю квартиру терміново&quot;: у Криму росіяни в паніці позбавляються нерухомості&quot;Продаю квартиру терміново&quot;: у Криму росіяни в паніці позбавляються нерухомості&quot;Продаю квартиру терміново&quot;: у Криму росіяни в паніці позбавляються нерухомості&quot;Продаю квартиру терміново&quot;: у Криму росіяни в паніці позбавляються нерухомості

Як ми раніше писали, окупанти терміново евакуювали свої сім'ї з Криму та півдня України.

Нагадаємо, вранці 8 жовтня на Кримському мосту стався потужний вибух, внаслідок чого було пошкоджено його автомобільну та залізничну частини.

Читайте РБК-Україна в Google News
Крым