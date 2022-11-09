"Продаю квартиру терміново": у Криму росіяни в паніці позбавляються нерухомості

У Криму після останніх подій, пов'язаних з успіхами ЗСУ, росіяни почали в паніці позбавлятися куплених квартир.

Про це повідомляють численні заголовки у російських ЗМІ.

Чому росіяни продають квартири у Криму

Налякані росіяни повідомляють, що перспектив на півострові більше немає. Звісно, цей сезон провалився. Туристи не захотіли приїжджати до Криму через страх. Як відомо, там сталося безліч масових загорянь складів із боєприпасами.

Також у соцмережах скаржаться, що у Криму тепер стало неможливо заробляти та вони повертаються до себе додому – до Росії.

"Повернулися на Урал. Живемо в ядерній клоаці, з 15-кратним перевищенням радіаційного рівня в річках, зате з вищою зарплатою. І тут, звичайно, спокійніше", - цитують у ЗМІ слова одного з таких росіян, які повернулися.

Зазначимо, що нерухомість на острові продати зовсім не просто. Повідомляють, що ціни на квартири знизилися на 15-20%.

Перелякані росіяни бояться, що на півострів полетять ракети, також їхній страх посилився після підриву Кримського мосту.

До речі, британська розвідка повідомляє, що міст через Керченську протоку не працюватиме до осені 2023 року.