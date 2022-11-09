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"Продаю квартиру срочно": в Крыму россияне в панике избавляются от недвижимости

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Крым, Среда 09 ноября 2022 12:59
"Продаю квартиру срочно": в Крыму россияне в панике избавляются от недвижимости Россияне в Крыму массово продают свои квартиры (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

В Крыму после последних событий, связанных с успехами ВСУ, россияне начали в панике избавляться от купленных квартир.

Об этом сообщают многочисленные заголовки в российских СМИ.

Почему россияне продают квартиры в Крыму

Напуганные россияне сообщают, что перспектив на полуострове больше нет. Естественно, этот сезон провалился. Туристы не захотели приезжать в Крым из-за страха. Как известно, там произошло множество массовых возгораний складов с боеприпасами.

Также в соцсетях жалуются, что в Крыму теперь стало невозможно зарабатывать и они возвращаются к себе в домой - в Россию.

"Вернулись на Урал. Живем в ядерной клоаке, с 15-кратным превышением радиационного уровня в реках, зато с более высокой зарплатой. И здесь, конечно, спокойней", - цитируют в СМИ слова одного из таких вернувшихся россиян.

Отметим, что недвижимость на полуострове продать совсем не просто. Сообщают, что цены на квартиры упали на 15-20%.

Испуганные россияне боятся, что на полуостров полетят ракеты, также их страх усилился после подрыва Крымского моста. Кстати, британская разведка сообщает, что мост через Керченский пролив не будет работать до осени 2023 года.

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Как мы ранее писали, оккупанты срочно эвакуируют свои семьи из Крыма и юга Украины.

Напомним, утром 8 октября на Крымском мосту произошел мощный взрыв, в результате чего была повреждена его автомобильная и железнодорожная части.

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