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Продай собаку за газ: нардеп Брагар попал в новый скандал (видео)

STYLERЖизнь    04.02.2020 - 17:33
Продай собаку за газ: нардеп Брагар попал в новый скандал (видео)
Евгений Брагар (Фото: facebook.com/Євгений Брагар)

Нардеп Евгений Брагар вляпался еще в один скандал из-за своих высказываний

Народный депутат Евгений Брагар не первый раз попадает в скандал из-за своих нелепых высказываний. В сети появилось архивное видео, на котором нардеп рассуждал об украинском кинематографе и рассказывал о том, что государство не должно финансировать патриотические фильмы.

По словам Евгения Брагара, государство должно вкладывать средства только в производство фильмов, которые принесут прибыль. А вот патриотические фильмы к таковым не относятся, по мнению нардепа. Он заявил, что киноиндустрия – это бизнес и его главная стратегия состоит в создании коммерческого продукта.

В качестве примера Брагар привел продукты "Квартал 95" и объяснил, что в 2018 году затраты на производство продуктов окупились. Также он назвал мультфильм "Зачарованная принцесса", который стал успешным, но не благодаря своим сборам в Украине, а за ее пределами.

Также народный депутат прошелся по патриотическим фильмам "Киборги" и "Донбасс" Лозницы. Он отметил, что эти ленты получили господдержку, но не окупились.

Брагар объяснил, что средства из бюджета нужно выделять на те жанры, которые могут принести прибыль, а вот патриотические фильмы снимать нужно не более одной кинокартины в год.

Евгений Брагар и ранее отличился нелепыми высказываниями

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