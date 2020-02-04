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Продай собаку за газ: нардеп Брагар і раніше відрізнявся безглуздими висловлюваннями

STYLERЖиття    04.02.2020 - 17:33
Продай собаку за газ: нардеп Брагар і раніше відрізнявся безглуздими висловлюваннями
Євген Брагар (Фото: facebook.com/Євгений Брагар)

Нардеп Євген Брагар вляпався ще один скандал через свої висловлювання

Народний депутат Євген Брагар не вперше потрапляє у скандал через свої безглузді висловлювання. У мережі з'явилося архівне відео, на якому нардеп міркував про український кінематограф і розповідав про те, що держава не повинна фінансувати патріотичні фільми.

За словами Євгена Брагара, держава повинна вкладати кошти тільки в виробництво фільмів, які принесуть прибуток. А ось патріотичні фільми до таких не належать, на думку нардепа. Він заявив, що кіноіндустрія – це бізнес і його головна стратегія полягає в створенні комерційного продукту.

Як приклад, Брагар привів продукти "Квартал 95" і пояснив, що у 2018 році витрати на виробництво продуктів окупилися. Також він назвав мультфільм "Зачарована принцеса", який став успішним, але не завдяки своїм зборів в Україні, а за її межами.

Також народний депутат пройшовся по патріотичним фільмам "Кіборги" і "Донбас" Лозниці. Він зазначив, що ці стрічки отримали держпідтримку, але не окупилися.

Брагар пояснив, що кошти з бюджету потрібно виділяти на ті жанри, які можуть принести прибуток, а ось патріотичні фільми знімати потрібно не більше однієї кінокартини в рік.

Євген Брагар і раніше відзначився безглуздими висловлюваннями

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