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Продать собаку за газ: скандал с нардепом Брагаром получил продолжение

STYLERЖизнь    04.02.2020 - 09:02
Продать собаку за газ: скандал с нардепом Брагаром получил продолжение
Нардеп Брагар обещал приехать в гости к пенсионерке (Коллаж РБК-Украина)

Нардеп от партии "Слуга народа" Евгений Брагар обещал посмотреть, как живет пенсионерка

Скандал с депутатом Евгением Брагаром, который посоветовал пенсионерке продать собаку, чтобы оплатить счета за газ, получил продолжение. Теперь Любовь Павловна из Аджанки в Кировоградской области ждет нардепа от "Слуги народа" в гости, чтобы он лично посмотрел, как она живет на пенсию в две тысячи гривен.

В сюжете ТСН сообщили, что соседи женщины уже с нетерпением ждут приезда 25-летнего Брагара и обещают ему показать все прелести жизни на украинскую пенсию. Сам парламентарий пообещал приехать, он даже звонил Любови Павловне.

Накануне пенсионерка показала своего "элитного" Шарика, который живет у нее уже 14 лет.

Отметим, что нардеп ранее засветился в другом скандале, он подал заявление в полицию на волонтера, которая просила выключить российский сериал в автобусе. Брагар увидел в поступке женщины дискриминацию русского языка.

Нардеп Брагар обещал приехать в гости к пенсионерке (ТСН)

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