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Продавец едва не переломала пальцы парню: в сеть попало видео конфликта

Автор: Анна Шиканова

В Киеве блогер TikTok неудачно пошутил с продавцом на улице. Женщина продавала овощи, а молодой человек решил проверить ее на честность.

Видео неудачной шутки разместили в сообществе "Вартові еспресо" на Facebook.

Инцидент произошел в Киеве. Молодой человек решил проверить продавца на честность и показал ей 400 гривен с вопросом, не она ли их потеряла.

Женщина быстро сориентировалась и начала требовать у парня отдать ей деньги. Она заявила, что потеряла их и даже полдня разыскивала. Парень попытался возразить, что это его деньги.

Женщина начала настаивать, что эти деньги выпали у нее из-под прилавка, и это однозначно ее купюры. А потом продавец быстро выхватила у него купюры из рук и при этом едва не сломала блогеру пальцы.

"Судя по умению продавщицы выламывать пальцы, она, наверное, имеет черный пояс по айкидо", - рассказал пострадавший.

Он добавил, что продавца ждет еще один сюрприз, так как деньги были не настоящие, а сувенирные.

"Ох и удивится продавщица, когда увидит, что деньги сувенирные. Только бы сдачу кому-нибудь ими не дала", - добавил шутник.

Напомним, ранее мы писали о том, что во Львовской области женщину избил староста села за то, что она пасла своих коров не в том месте.

А также рассказывали о том, что в Киеве продавщица устроила погоню за похитительницей пижамы.

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Киев