Продавець ледь не переламала пальці хлопцеві: в мережу потрапило відео конфлікту

Інцидент стався в Києві. Молодий чоловік вирішив перевірити продавця на чесність і показав їй 400 гривень з питанням, чи не вона їх втратила.

Жінка швидко зорієнтувалася і почала вимагати у хлопця віддати їй гроші. Вона заявила, що втратила їх і навіть півдня розшукувала. Хлопець спробував заперечити, що це його гроші.

Жінка почала наполягати, що ці гроші випали у неї з-під прилавка, і це однозначно її купюри. А потім продавець швидко вихопила у нього купюри з рук і при цьому ледь не зламала блогеру пальці.

"Судячи з уміння продавчині виламувати пальці, вона, напевно, має чорний пояс по айкідо", - розповів потерпілий.

Він додав, що продавця чекає ще один сюрприз, через те, що гроші були не справжні, а сувенірні.

"Ох і здивується продавчиня, коли побачить, що гроші сувенірні. Тільки б здачу кому-небудь ними не дала", - додав жартівник.