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Продавець ледь не переламала пальці хлопцеві: в мережу потрапило відео конфлікту

Автор: Анна Шиканова

У Києві блогер TikTok невдало пожартував з продавцем на вулиці. Жінка продавала овочі, а молодий чоловік вирішив перевірити її на чесність.

Відео невдалого жарту розмістили у спільноті "Вартові еспресо" на Facebook.

Інцидент стався в Києві. Молодий чоловік вирішив перевірити продавця на чесність і показав їй 400 гривень з питанням, чи не вона їх втратила.

Жінка швидко зорієнтувалася і почала вимагати у хлопця віддати їй гроші. Вона заявила, що втратила їх і навіть півдня розшукувала. Хлопець спробував заперечити, що це його гроші.

Жінка почала наполягати, що ці гроші випали у неї з-під прилавка, і це однозначно її купюри. А потім продавець швидко вихопила у нього купюри з рук і при цьому ледь не зламала блогеру пальці.

"Судячи з уміння продавчині виламувати пальці, вона, напевно, має чорний пояс по айкідо", - розповів потерпілий.

Він додав, що продавця чекає ще один сюрприз, через те, що гроші були не справжні, а сувенірні.

"Ох і здивується продавчиня, коли побачить, що гроші сувенірні. Тільки б здачу кому-небудь ними не дала", - додав жартівник.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у Львівській області жінку побив староста села за те, що вона пасла своїх корів не в тому місці.

А також розповідали про те, що у Києві продавчиня влаштувала погоню за викрадачкою піжами.

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Київ