В Киеве продавщица устроила погоню за похитительницей пижамы: видео "задержания"
В Киеве продавщица бежала за женщиной, похитила из магазина пижаму за 4 тысячи грн.
Об этом сообщает "Киев Оперативный".
Так, инцидент произошел 18 августа, в 19:30 в магазине одежды по адресу Леси Украинки, 4.
Как рассказала продавец магазина, неизвестная женщина украла пижаму стоимостью 4 тыс. грн. В частности, женщина попала ей на глаза и сделала замечание. Однако, наглая воровка бросилась на улицу, а продавец взяла камеру и начала преследование злоумышленницы, которую в итоге она догнала.
В конце конфликт закончился дракой, а пижаму женщина не вернула. Владельцы магазина ищут тех, кто может ее опознать.
В комментариях пользователи пишут, что женщину необходимо было задержать.
- Ужас, по женщине видно, что пижама ей нужнее чем магазину. Не скупитесь ей в больницу она нужна!;
- Какой ужас, такого цирка еще не видел;
- Нужно было позвать кого-то на помощь. Рядом же ходили прохожие;
- Ну пусть и дальше ворует, а продавцы из своего кармана заплатят;
- Но мужчин позови на помощь, помогут ее задержать.
Ранее мы сообщали, что в Киеве мужчина нагло обворовывал детей. Грабитель нападал на них с ножом.
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