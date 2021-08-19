ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения

В Киеве продавщица устроила погоню за похитительницей пижамы: видео "задержания"

Новина українською →
Киев, Четверг 19 августа 2021 21:58
В Киеве продавщица устроила погоню за похитительницей пижамы: видео "задержания" Женщина в Киеве похитила пижаму (Виталий Носач РБК-Украина)
Автор: Тетяна Самарук

В Киеве продавщица бежала за женщиной, похитила из магазина пижаму за 4 тысячи грн.

Об этом сообщает "Киев Оперативный".

Так, инцидент произошел 18 августа, в 19:30 в магазине одежды по адресу Леси Украинки, 4.

Как рассказала продавец магазина, неизвестная женщина украла пижаму стоимостью 4 тыс. грн. В частности, женщина попала ей на глаза и сделала замечание. Однако, наглая воровка бросилась на улицу, а продавец взяла камеру и начала преследование злоумышленницы, которую в итоге она догнала.

В конце конфликт закончился дракой, а пижаму женщина не вернула. Владельцы магазина ищут тех, кто может ее опознать.

В комментариях пользователи пишут, что женщину необходимо было задержать.

  • Ужас, по женщине видно, что пижама ей нужнее чем магазину. Не скупитесь ей в больницу она нужна!;
  • Какой ужас, такого цирка еще не видел;
  • Нужно было позвать кого-то на помощь. Рядом же ходили прохожие;
  • Ну пусть и дальше ворует, а продавцы из своего кармана заплатят;
  • Но мужчин позови на помощь, помогут ее задержать.

Ранее мы сообщали, что в Киеве мужчина нагло обворовывал детей. Грабитель нападал на них с ножом.

Также в столичной больницы задержали вора. Мужчина сказал, что ему нужна срочная помощь.

Читайте РБК-Украина в Google News
вор пижама
LITE
Яблочный спас 2021: что сегодня нельзя делать и главные приметы праздника
Яблочный спас 2021: что сегодня нельзя делать и главные приметы праздника