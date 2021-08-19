В Киеве продавщица устроила погоню за похитительницей пижамы: видео "задержания"

В Киеве продавщица бежала за женщиной, похитила из магазина пижаму за 4 тысячи грн.

Об этом сообщает "Киев Оперативный".

Так, инцидент произошел 18 августа, в 19:30 в магазине одежды по адресу Леси Украинки, 4.

Как рассказала продавец магазина, неизвестная женщина украла пижаму стоимостью 4 тыс. грн. В частности, женщина попала ей на глаза и сделала замечание. Однако, наглая воровка бросилась на улицу, а продавец взяла камеру и начала преследование злоумышленницы, которую в итоге она догнала.

В конце конфликт закончился дракой, а пижаму женщина не вернула. Владельцы магазина ищут тех, кто может ее опознать.

В комментариях пользователи пишут, что женщину необходимо было задержать.