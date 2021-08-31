Бил пока не сломал палку: под Львовом женщина обвиняет старосту села в избиении из-за коровы

Во Львовской области 73-летняя женщина обвиняет старосту села в избиении из-за коровы, которая паслась на школьном стадионе. По словам пенсионерки, мужчина бил ее палкой, и нанес ей многочисленные ушибы. Кроме того, у женщины сломана рука и есть подозрение на сотрясение мозга.

Об этом говорится в сюжете ТСН .

У нее гематомы на ногах и спине. Женщина пожаловалась, что староста два раза ударил ее по голове. При этом палкой он бил ее так сильно, что она сломалась.

Конфликт произошел из-за коровы. Дом женщины находится возле школьного стадиона и там паслась ее корова Малина, а старосте это не понравилось.

"Корова вышла на стадион и за это староста села избил мою маму. Если мама неправильно сделала, мог наложить штраф, чтобы маму оштрафовали, а не руки поднимать. Его надо привлечь к уголовной ответственности", - заявил сын потерпевшей Иван Бугринець.

Под Львовом пенсионерка обвиняет старосту села в избиении (скриншот с видео)

Свидетелями инцидента стали двое соседей, но они ничего не хотят рассказывать ни журналистам, ни полиции. После избиения пенсионерку приютила продавец сельского магазина. Она сразу же вызвала полицию.

Правоохранители открыли производство по статье нанесение телесных повреждений. Все жители села теперь говорят об этом избиении. При этом, большинство верит женщине.

По словам местной жительницы, раньше староста села был другим человеком, он был мягче, а теперь стал агрессивным. Если его вину докажут, то ему грозит 3 года тюремного заключения.

Под Львовом пенсионерка обвиняет старосту села в избиении (видео: YouTube)