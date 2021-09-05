ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Авто Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Продавец едва не переломала пальцы парню: в сеть попало видео конфликта

Новина українською →
Киев, Воскресенье 05 сентября 2021 16:25
Продавец едва не переломала пальцы парню: в сеть попало видео конфликта В Киеве продавщица едва не сломала пальцы блогеру (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

В Киеве блогер TikTok неудачно пошутил с продавцом на улице. Женщина продавала овощи, а молодой человек решил проверить ее на честность.

Видео неудачной шутки разместили в сообществе "Вартові еспресо" на Facebook.

Инцидент произошел в Киеве. Молодой человек решил проверить продавца на честность и показал ей 400 гривен с вопросом, не она ли их потеряла.

Женщина быстро сориентировалась и начала требовать у парня отдать ей деньги. Она заявила, что потеряла их и даже полдня разыскивала. Парень попытался возразить, что это его деньги.

Женщина начала настаивать, что эти деньги выпали у нее из-под прилавка, и это однозначно ее купюры. А потом продавец быстро выхватила у него купюры из рук и при этом едва не сломала блогеру пальцы.

"Судя по умению продавщицы выламывать пальцы, она, наверное, имеет черный пояс по айкидо", - рассказал пострадавший.

Он добавил, что продавца ждет еще один сюрприз, так как деньги были не настоящие, а сувенирные.

"Ох и удивится продавщица, когда увидит, что деньги сувенирные. Только бы сдачу кому-нибудь ими не дала", - добавил шутник.

Напомним, ранее мы писали о том, что во Львовской области женщину избил староста села за то, что она пасла своих коров не в том месте.

А также рассказывали о том, что в Киеве продавщица устроила погоню за похитительницей пижамы.

Читайте РБК-Украина в Google News
Киев
LITE
Праздник 5 сентября: что строго запрещено делать и кого поздравить с днем ангела
Праздник 5 сентября: что строго запрещено делать и кого поздравить с днем ангела