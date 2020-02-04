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Продати собаку за газ: скандал зі скандальним Брагаром отримав продовження

STYLERЖиття    04.02.2020 - 08:59
Продати собаку за газ: скандал зі скандальним Брагаром отримав продовження
Нардеп Брагар обіцяв приїхати в гості до пенсіонерки (Колаж РБК-Україна)

Нардеп від партії "Слуга народу" Євген Брагар обіцяв подивитися, як живе пенсіонерка

Скандал з депутатом Євгеном Брагаром, який порадив пенсіонерці продати собаку, щоб оплатити рахунки за газ, отримав продовження. Тепер Любов Павлівна з Аджанки в Кіровоградській області чекає нардепа від "Слуги народу" в гості, щоб він особисто подивився, як вона живе на пенсію дві тисячі гривень.

В сюжеті ТСН повідомили, що сусіди жінки вже з нетерпінням чекають приїзду 25-річного Брагара і обіцяють йому показати всі принади життя на українську пенсію. Сам парламентарій пообіцяв приїхати, він навіть дзвонив Любові Павлівні.

Напередодні пенсіонерка показала свого "елітного" Шарика, який живе у неї вже 14 років.

Зазначимо, що нардеп раніше засвітився в іншому скандалі, він подав заяву в поліцію на волонтера, яка просила вимкнути російський серіал в автобусі. Брагар побачив у вчинку жінки дискримінацію російської мови.

Нардеп Брагар обіцяв приїхати в гості до пенсіонерки (ТСН)

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