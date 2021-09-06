Продает бутылки и принимает заказы: в Киеве возле супермаркета заметили школьника-предпринимателя

"В то время, как другие дети живут свою беззаботную детскую жизнь, этот паренек делает вот такие декоративные бутылки и продает по символической цене. Он сидит целый день возле Сильпо, в ожидании покупателей", - написала под фото очевидица.

Виктория говорит, что школьник в разговоре был скромен и немногословен, но разрешение на публикацию своего фото все же дал.

"А вдруг его потенциальный покупатель найдется среди вас, друзья", - добавила девушка.

Фото: Школьник в Киеве монетизирует свое хобби (facebook.com/shevchukvictoriya)

Юного предпринимателя можно встретить на Минском массиве возле супермаркета, что по улице Калнышевского.

Пользователи в комментариях поддержали школьника и пожелали ему успехов: