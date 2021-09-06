Продає пляшки та приймає замовлення: у Києві біля супермаркету помітили школяра-підприємця

"У той час, як інші діти живуть своїм безтурботним дитячим життям, цей хлопчина робить ось такі декоративні пляшки і продає за символічною ціною. Він сидить цілий день біля Сільпо, в очікуванні покупців", - написала під фото очевидиця.

Вікторія каже, що школяр в розмові був скромний і небагатослівний, але дозвіл на публікацію свого фото все ж дав.

"А раптом його потенційний покупець знайдеться серед вас, друзі", - додала дівчина.

Фото: Школяр у Києві монетизує своє хобі (facebook.com/shevchukvictoriya)

Юного підприємця можна зустріти на Мінському масиві біля супермаркету, що по вулиці Калнишевського.

Користувачі в коментарях підтримали школяра і побажали йому успіхів: