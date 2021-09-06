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Продает бутылки и принимает заказы: в Киеве возле супермаркета заметили школьника-предпринимателя

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Киев, Понедельник 06 сентября 2021 13:52
Продает бутылки и принимает заказы: в Киеве возле супермаркета заметили школьника-предпринимателя Коллаж РБК-Украина: В Киеве возле супермаркета заметили школьника-предпринимателя
Автор: Светлана Мащенко

В Киеве возле одного из супермаркетов заметили школьника, который продает свои поделки и даже принимает заказы. Парень увлекается декупажем бутылок и стремится монетизировать свое хобби.

Первой внимание на юного предпринимателя обратила пользователь Facebook Виктория Шевчук.

"В то время, как другие дети живут свою беззаботную детскую жизнь, этот паренек делает вот такие декоративные бутылки и продает по символической цене. Он сидит целый день возле Сильпо, в ожидании покупателей", - написала под фото очевидица.

Виктория говорит, что школьник в разговоре был скромен и немногословен, но разрешение на публикацию своего фото все же дал.

"А вдруг его потенциальный покупатель найдется среди вас, друзья", - добавила девушка.

Продает бутылки и принимает заказы: в Киеве возле супермаркета заметили школьника-предпринимателяПродает бутылки и принимает заказы: в Киеве возле супермаркета заметили школьника-предпринимателя

Фото: Школьник в Киеве монетизирует свое хобби (facebook.com/shevchukvictoriya)

Юного предпринимателя можно встретить на Минском массиве возле супермаркета, что по улице Калнышевского.

Пользователи в комментариях поддержали школьника и пожелали ему успехов:

  • Парень хорошо одет, только не весёлый. Почему бы и не делать бутылки?! Это ж хобби. Если у вас есть дети-подростки, то знаете как тяжело в 13, 15, 16 лет найти подработку.
  • Умница, молодец! С уважением отношусь к таким детям!
  • С таких детей выростают хорошие, добрые и отзывчивые люди!
  • Зато он научится зарабатывать и с умом тратить! Возможно откроет свое дело! Молодец.

Ранее мы писали про 93-летнего ветерана войны, который на склоне лет вынужден продавать орехи возле метро в Киеве.

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