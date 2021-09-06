Продає пляшки та приймає замовлення: у Києві біля супермаркету помітили школяра-підприємця
У Києві біля одного з супермаркетів помітили школяра, який продає свої вироби і навіть приймає замовлення. Хлопець захоплюється декупажем пляшок і прагне монетизувати своє хобі.
Першою увагу на юного підприємця звернула користувач Facebook Вікторія Шевчук.
"У той час, як інші діти живуть своїм безтурботним дитячим життям, цей хлопчина робить ось такі декоративні пляшки і продає за символічною ціною. Він сидить цілий день біля Сільпо, в очікуванні покупців", - написала під фото очевидиця.
Вікторія каже, що школяр в розмові був скромний і небагатослівний, але дозвіл на публікацію свого фото все ж дав.
"А раптом його потенційний покупець знайдеться серед вас, друзі", - додала дівчина.
Фото: Школяр у Києві монетизує своє хобі (facebook.com/shevchukvictoriya)
Юного підприємця можна зустріти на Мінському масиві біля супермаркету, що по вулиці Калнишевського.
Користувачі в коментарях підтримали школяра і побажали йому успіхів:
- Хлопець добре одягнений, тільки не веселий. Чому б і не робити пляшки?! Це ж хобі. Якщо у вас є діти-підлітки, то знаєте як важко в 13, 15, 16 років знайти підробіток.
- Розумниця, молодець! З повагою ставлюся до таких дітей!
- З таких дітей виростають хороші, добрі і чуйні люди!
- Зате він навчиться заробляти і з розумом витрачати! Можливо відкриє свою справу! Молодець.
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