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"Продає у прямому ефірі": українці повідомляють про цинічних шахраїв у соцмережах

В Україні орудують цинічні шахраї (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

У соціальних мережах орудують шахраї, які нахабно посилають українців після оплати товару матюками.

Про таку схему розповів у Facebook користувач з ніком Олег Олігарх.

Як діє схема обману

За словами українця, він купив у продавця в Instahram сукню за 230 гривень, але після цього у жорсткій формі йому відповіли, що не знають, де його оплата.

Як виявилося, чоловік не сфотографував чек оплати, але продавець у дуже грубій формі відповів йому.

"Шахрайка. Продає у прямому ефірі. Замовили сукню і не сфоткав чек. Прошу, що нехай подивиться, чи прийшли гроші, це ж неважко 230 грн! У відповідь... Можете побачити самі. Будьте обережні", - написав Олег.

Цікаво, що у коментарях до посту деякі українці пишуть, що продавець відповідальний і не раз надсилав товар після повної оплати.

А ось чоловік не правий, не сфотографувавши чек оплати. Людей, які захищають продавця, не бентежать навіть матюки у листуванні.

Скриншот листування українця із продавцем

Як захиститись від шахраїв

Власникам банківських карток варто дотримуватись таких порад:

  • не надавати/не розголошувати третім особам реквізити картки, cvv-код, ПІН-код картки, ОТР-паролі, паролі до інтернет- чи мобільного банкінгу та ін.
  • з будь-яких питань щодо начебто заблокованої картки чи рахунку в звертатися самостійно (передзвонювати) до контактного центру банку
  • здійснювати операції тільки на перевірених та офіційних сайтах, не переходити за посиланнями, надісланими продавцями.

Також нагадаємо, що з 1 квітня вступили в дію зміни до закону України "Про платіжні послуги", які передбачають повернення коштів клієнту за так званими неправомірними операціями одразу після того, як банк завершить відповідне внутрішнє розслідування.

Втім досі не розроблені механізми того, як довести, що операція була "неправомірною".

Нагадаємо, що шахраї в Україні вигадали новий "розвод", прикриваючись "комуналкою".

Також ми повідомляли, що на OLX виявили цинічних аферистів.

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