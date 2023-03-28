ua ru
Вт, 28 березня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Шахраї в Україні вигадали новий "розвод", прикриваючись "комуналкою"

Новость на русском →
Вівторок 28 березня 2023 12:33
Шахраї в Україні вигадали новий "розвод", прикриваючись "комуналкою" Шахраї в Україні дурять людей (freepok.com)
Автор: Людмила Жукова

Шахраї в Україні вигадали новий спосіб обманювати людей. Так, аферисти дзвонять мешканцям країни та повідомляють, що у них борги за "комуналку".

Про нову схему "розводу" розповіла Катя Бігуненко у групі Facebook "Аферисти в Україні".

У чому схема обману?

Так, українцям з номерів мобільних операторів дзвонять люди, які повідомляють, що вони мають борг за світло. Цікаво, що до ДТЕК вони не мають жодного стосунку.

"Мені постійно сьогодні дзвонить бот з приводу заборгованості за електрику, якого у мене немає з номерів +380730430503 +380732601774 +380730617139 +380735490678", – попередила Катя Бігуненко.

Шахраї в Україні вигадали новий &quot;розвод&quot;, прикриваючись &quot;комуналкою&quot;Нові аферисти в Україні (Скріншот Facebook/Аферисти в Україні)

У коментарях деякі підписники зазначили, що їм теж дзвонили зі схожих номерів та говорили про заборгованість.

Як ми раніше писали, на OLX виявили цинічних аферистів.

Як ми раніше повідомляли, у Києві показали шахрайку, яка "кидала" салони краси на дорогі процедури.

Читайте РБК-Україна в Google News
аферисти