Шахраї в Україні вигадали новий "розвод", прикриваючись "комуналкою"

Шахраї в Україні вигадали новий спосіб обманювати людей. Так, аферисти дзвонять мешканцям країни та повідомляють, що у них борги за "комуналку".

Про нову схему "розводу" розповіла Катя Бігуненко у групі Facebook "Аферисти в Україні".

У чому схема обману?

Так, українцям з номерів мобільних операторів дзвонять люди, які повідомляють, що вони мають борг за світло. Цікаво, що до ДТЕК вони не мають жодного стосунку.

"Мені постійно сьогодні дзвонить бот з приводу заборгованості за електрику, якого у мене немає з номерів +380730430503 +380732601774 +380730617139 +380735490678", – попередила Катя Бігуненко.

Нові аферисти в Україні (Скріншот Facebook/Аферисти в Україні)

У коментарях деякі підписники зазначили, що їм теж дзвонили зі схожих номерів та говорили про заборгованість.