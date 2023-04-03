"Продает в прямом эфире": украинцы сообщают о циничных мошенниках в соцсетях

В социальных сетях орудуют мошенники, которые нагло посылают украинцев после оплаты товара матерными словами.
О такой схеме рассказал в Facebook пользователь с ником Олег Олигарх.
По словам украинца, он купил у продавца в Instahram платье за 230 гривен, но после этого в матерной форме ему ответили, что не знают, где его оплата.
Как оказалось, мужчина не сфотографировал чек оплаты, но продавец в ужасно грубой форме ответил ему.
"Мошенница. Продает в прямом эфире. Заказали платье и не сфоткал чек. Прошу, что пусть посмотрит, пришли ли деньги, это же нетрудно 230 грн! В ответ... Можете увидеть сами. Будьте осторожны", - написал Олег.
Интересно, что в комментариях к посту, некоторые украинцы пишут, что продавец ответственный и не раз высылал товар по полной оплате.
А вот мужчина не прав, не сфотографировав чек оплаты. Даже маты в переписке, защищающих продавца людей, не смущают.
Владельцам банковских карт следует следовать таким советам:
Также напомним, что с 1 апреля вступили в действие изменения в закон Украины "О платежных услугах", предусматривающие возврат средств клиенту по так называемым неправомерным операциям сразу после того, как банк завершит соответствующее внутреннее расследование.
Впрочем, до сих пор не разработаны механизмы того, как доказать, что операция была "неправомерной".
Напомним, что мошенники в Украине придумали новый "развод", прикрываясь "коммуналкой".
Также мы сообщали, что на OLX обнаружили циничных аферистов.