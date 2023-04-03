RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

"Продает в прямом эфире": украинцы сообщают о циничных мошенниках в соцсетях

В Украине орудуют циничные мошенники (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

В социальных сетях орудуют мошенники, которые нагло посылают украинцев после оплаты товара матерными словами.

О такой схеме рассказал в Facebook пользователь с ником Олег Олигарх.

Как действует схема обмана

По словам украинца, он купил у продавца в Instahram платье за 230 гривен, но после этого в матерной форме ему ответили, что не знают, где его оплата.

Как оказалось, мужчина не сфотографировал чек оплаты, но продавец в ужасно грубой форме ответил ему.

"Мошенница. Продает в прямом эфире. Заказали платье и не сфоткал чек. Прошу, что пусть посмотрит, пришли ли деньги, это же нетрудно 230 грн! В ответ... Можете увидеть сами. Будьте осторожны", - написал Олег.

Интересно, что в комментариях к посту, некоторые украинцы пишут, что продавец ответственный и не раз высылал товар по полной оплате.

А вот мужчина не прав, не сфотографировав чек оплаты. Даже маты в переписке, защищающих продавца людей, не смущают.

Скриншот переписки украинца с продавцом

Как защититься от мошенников

Владельцам банковских карт следует следовать таким советам:

  • не предоставлять/не разглашать третьим лицам реквизиты карты, cvv-код, ПИН-карты, ОТР-пароли, пароли к интернет- или мобильному банкингу и др.
  • по любым вопросам относительно заблокированной карточки или счета обращаться самостоятельно (перезванивать) в контактный центр банка;
  • совершать операции только на проверенных и официальных сайтах, не переходить по ссылкам, отправленным продавцами.

Также напомним, что с 1 апреля вступили в действие изменения в закон Украины "О платежных услугах", предусматривающие возврат средств клиенту по так называемым неправомерным операциям сразу после того, как банк завершит соответствующее внутреннее расследование.

Впрочем, до сих пор не разработаны механизмы того, как доказать, что операция была "неправомерной".

Напомним, что мошенники в Украине придумали новый "развод", прикрываясь "коммуналкой".

Также мы сообщали, что на OLX обнаружили циничных аферистов.

Читайте РБК-Украина в Google News
аферистышахраї