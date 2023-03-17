На OLX виявили цинічних аферистів: як працює схема "розводу"

У чому полягає схема обману

Так, жінці на її оголошення відгукнулася нібито клієнтка, яка виявилася шахрайкою. Вона запропонувала жінці відправити товар нібито через кур'єра OLX, вказавши дані своєї банківської картки.

Зазначимо, що дівчина відправила жінці скріншоти нібито нових умов доставки, які є фейком.

"Продаю дещо на ОЛХ, дівчина намагається виманити гроші через OLX-доставку. Скинула мені скріншот, що потрібно пройти верифікацію та ввести всі ці карти. Коли я її розсекретила, вона навіть не намагається приховати, що шахрайка і непогано на цьому заробляє", – розповіла українка.

До того ж шахрайка зізналася, що на довірливих людях за день заробляє, як дві середньостатистичні зарплати.

"Тут я за день дві твої місячні зарплати роблю", - написала вона.

Скріншот посту (facebook.com/groups)

Нагадаємо, ніколи не повідомляйте нікому дані своєї банківської картки, якщо не хочете бути ошуканими.