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Проблемы обойдут стороной: астролог назвал знаки Зодиака, которым повезет

STYLERЖизнь    14.01.2020 - 06:34
Проблемы обойдут стороной: астролог назвал знаки Зодиака, которым повезет
Гороскоп на январь 2020 (Коллаж РБК-Украина)

Астролог Павел Глоба назвал главных везунчиков ближайшей недели

Гороскоп на январь 2020 года гласит, что первый месяц нового года будет достаточно спокойным для всех знаков Зодиака. У некоторых могут быть мелкие проблемы с финансами или трудности во взаимоотношениях с близкими, но терпение поможет им преодолеть все неурядицы к концу месяца.

Известный астролог Павел Глоба назвал знаки Зодиака, которым неделя с 13 по 19 января принесет только позитив и удачное решение многих проблем.

Овны

Звезды начнут благоприятно влиять на настроение и удачу представителей этого знака Зодиака уже с понедельника. Конец недели стоит посвятить семейным делам и держать в узде свои эмоции.

Тельцы

Со вторника у тельцов начнется созидательный период, который продлится до конца недели. Звезды сулят идеальное время для отдыха, любви и романтики. Близкий человек сможет их услышать и понять, а свободные имеют большой шанс встретить свою судьбу.

Скорпионы

У представителей этого знака Зодиака будет работать в ближайшие дни закон притяжения мыслей и астролог рекомендует использовать его по максимуму – думать только о хорошем, мечтать, загадывать желания. Удача ждет тех, кто много путешествует, собирается в командировку или планирует поехать отдыхать.

Рыбы

Неделя будет наполнена позитивными мыслями, которые помогут привлечь близкие люди. От партнера, друзей и родственников в ближайшие дни стоит ожидать внимания, понимания и любви. Возможны приятные сюрпризы в любовной и финансовой сфере.

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