Проблеми обійдуть стороною: астролог назвав знаки Зодіаку, яким пощастить

Гороскоп на січень 2020 (Колаж РБК-Україна)

Астролог Павло Глоба назвав головних везунчиків найближчого тижня

Гороскоп на січень 2020 року свідчить, що перший місяць нового року буде досить спокійним для всіх знаків Зодіаку. У деяких можуть бути дрібні проблеми з фінансами або труднощі у взаєминах з близькими, але терпіння допоможе їм подолати всі негаразди до кінця місяця.

Відомий астролог Павло Глоба назвав знаки Зодіаку, яким тиждень з 13 по 19 січня принесе тільки позитив і вдале рішення багатьох проблем.

Овни

Зірки почнуть сприятливо впливати на настрій та вдачу представників цього знака Зодіаку вже з понеділка. Кінець тижня варто присвятити сімейним справам і тримати у вузді свої емоції.

Тельці

З вівторка у тельців розпочнеться творчий період, який триватиме до кінця тижня. Зірки обіцяють ідеальний час для відпочинку, любові і романтики. Близька людина зможе їх почути і зрозуміти, а вільні мають великий шанс зустріти свою долю.

Скорпіони

У представників цього знаку Зодіаку буде працювати в найближчі дні закон тяжіння думок і астролог рекомендує використовувати його по максимуму – думати тільки про хороше, мріяти, загадувати бажання. Удача чекає тих, хто багато подорожує, збирається у відрядження чи планує поїхати відпочивати.

Риби

Тиждень буде наповнений позитивними думками, які допоможуть залучити близькі люди. Від партнера, друзів і родичів у найближчі дні варто очікувати уваги, розуміння і любові. Можливі приємні сюрпризи в любовній і фінансовій сфері.