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Пробки на западных границах Украины: куда лучше не ехать

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Пятница 25 февраля 2022 02:40
Пробки на западных границах Украины: куда лучше не ехать Фото: украинцам рассказали о пробках на западных границах страны
Автор: Роман Мирончук

Если кто-то сейчас задумался о том, чтобы переехать в другой регион, то необходимо учесть ситуацию на дорогах. Министерство инфраструктуры подготовило информацию о пробках на западных границах Украины.

Об этом написал замминистра Мустафа Найем в своем Telegram-канале.

Пробки на западных границах Украины: куда лучше не ехать

Инфографика (Министерство инфраструктуры Украины)

Напомним, что во время военного положения, которое сейчас введено, гражданам Украины возрастом от 18 до 60 лет запрещено покидать территорию страны.

Отметим, при чрезвычайной ситуации может остановиться водоснабжение в следствии чего из крана пропадет вода. Набрать воду всегда можно в бюветах, которые находятся во многих районах Киева.

Найти ближайший работающий бювет можно по специальной интерактивной карте. Синим цветом обозначены те, которые работают, красным - не работающие на данный момент.

Мы также писали о том, в Украине создали оперативный штаб, который формирует и координирует добровольческие подразделения в составе сил территориальной обороны. Записаться в территориальную оборону можно по этим адресам.

Кроме того, появилась обновленная карта ближайших бомбоубежищ по всей Украине. В случае общей эвакуации людям советуют найти место ближайшего укрытия (подвальное помещение, метрополитен, паркинг), где можно спрятаться.

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