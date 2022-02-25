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Затори на західних кордонах України: куди краще не їхати

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П'ятниця 25 лютого 2022 02:40
Затори на західних кордонах України: куди краще не їхати Фото: українцям розповіли про затори на західних кордонах країни
Автор: Роман Мирончук

Якщо хтось зараз задумався про те, щоб переїхати в інший регіон, то необхідно врахувати ситуацію на дорогах. Міністерство інфраструктури підготувало інформацію про затори на західних кордонах України.

Про це написав заступник міністра Мустафа Найєм у своєму Telegram-каналі.

Затори на західних кордонах України: куди краще не їхати

Інфографіка (Міністерство інфраструктури України)

Нагадаємо, що під час воєнного стану, який зараз введено, громадянам України віком від 18 до 60 років заборонено залишати територію країни.

Зазначимо, при надзвичайній ситуації може зупинитися водопостачання в слідстві чого з крана пропаде вода. Набрати воду завжди можна в бюветах, які знаходяться в багатьох районах Києва.

Знайти найближчий працюючий бювет можна по спеціальній інтерактивній карті. Синім кольором позначені ті, які працюють, червоним - не працюючі на даний момент.

Ми також писали про те, в Україні створили оперативний штаб, який формує і координує добровольчі підрозділи у складі сил територіальної оборони. Записатися в територіальну оборону можна за цими адресами.

Крім того, з'явилася оновлена карта найближчих бомбосховищ по всій Україні. У разі загальної евакуації людям радять знайти місце найближчого укриття (підвальне приміщення, метрополітен, паркінг), де можна сховатися.

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