Пробили колесо, а запаски немає: як можна доїхати до місця призначення

Інколи так трапляється, що в найнеочікуваніший момент на дорозі може пробитись колесо. На такі випадки треба мати "запаску", але якщо її нема, то вихід є.
Як можна доїхати з пробитим колесом - читайте в матеріалі Styler нижче.
Потрібно зняти пробите колесо і уважно його оглянути. Якщо з шини стирчить цвях чи шуруп, то спробуйте його просто повільно вкрутити глибше.
Однак, якщо прокол відразу виявити не вдалося, то накачайте колесо і, поливаючи водою, знайдіть пошкоджене місце і закрутіть в отвір саморіз.
Також можна вивернути золотник, налити в колесо літр води і накачати до необхідного тиску.
Їхати на повністю спущеному колесі можна зі швидкістю пішохода. Тобто близько 10 кілометрів на годину.
Однак, важливо знати, що гума так псується досить швидко - буквально за кілька кілометрів вона вже буде повністю непридатною для подальшого використання.
До того ж так їхати дуже небезпечно, оскільки автомобіль майже некерований. Окрім того, коли гума вже почне руйнуватись, її частини можуть пошкодити інші елементи автомобіля.
Дуже важливо перед дорогою, а особливо якщо вона буде довгою, перевірити, чи все необхідне ви взяли з собою, щоб точно бути готовим до різних пригод.
Зняття і заміна старого колеса - справа не легка. Тому водіям варто бути готовим до будь-яких ситуацій.
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