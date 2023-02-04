Пробили колесо, а запаски нет: как можно доехать до места назначения

Что делать, если нет запаски

Нужно снять пробитое колесо и внимательно осмотреть его. Если из шины торчит гвоздь или шуруп, попробуйте его просто медленно вкрутить глубже.

Однако если прокол сразу обнаружить не удалось, то накачайте колесо и, поливая водой, найдите поврежденное место и закрутите в отверстие саморез.

Также можно вывернуть золотник, налить в колесо литр воды и накачать до необходимого давления.

Можно ли ехать на пробитом колесе

Ехать на полностью спущенном колесе можно со скоростью пешехода. То есть около 10 километров в час.

Однако, важно знать, что резина так портится довольно быстро - буквально через несколько километров она уже будет полностью непригодна для дальнейшего использования.

К тому же так ехать очень опасно, потому что автомобиль почти неуправляемый. Кроме того, когда резина уже начнет разрушаться, ее части могут повредить другие элементы автомобиля.

Очень важно перед дорогой, особенно если она будет длинной, проверить, все ли необходимое вы взяли с собой, чтобы точно быть готовым к разным приключениям.

Снятие и замена старого колеса - дело не легкое. Поэтому водителям следует быть готовым к любым ситуациям.