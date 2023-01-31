Чому часто не вдається здати іспит з водіння в автошколі: поширені помилки

Під час здачі екзамену для отримання водійських прав, студенти зазвичай припускаються багатьох помилок, через які не можуть успішно пройти іспит. Зазвичай інструктори обирають для перевірки вмінь новачка жваві та досить складні ділянки автодороги. Тому варто заздалегідь підготуватись.

Не дивитесь у дзеркала

Учні не складуть іспит, якщо часто не дивитимуться у дзеркала заднього виду. Особливо перед тим, як подати сигнал про зміну швидкості чи напрямку.

Дзеркала необхідно перевіряти на перехрестях з круговим рухом та під час зміни ряду, особливо на дорозі з двостороннім рухом, щоб не завадити руху іншими водіям.

Неуважність на перехрестях

Однією з найпоширеніших причин, чому учні не складають іспит з водіння, є те, що вони забувають подивитись ліворуч та праворуч, коли наближаються до перехресть.

Кожного разу, коли автомобіль виїжджає на нову дорогу, водій повинен переконатися, що рух безпечний. Це також стосується виїзду на кільцеву розв’язку, на об'їзну дорогу і під час прямого руху через перехрестя.

Їхати не в правильний смузі

Під час іспиту учні часто зазнають невдачі через погане розташування на дорозі під час звичайного водіння. Багато хто ігнорує правило, що права смуга є пріоритетною для громадського транспорту, але в автошколі вимагатимуть дотримуватись цього правила.

Рух з місця

Кожного разу, коли водій-учень рушає, він повинен переконатись, що рух повністю безпечний. Разом з перевіркою своїх бічних дзеркал учні повинні переконатися у безпечності сліпих зон. Також важливо не виїхати на шлях перед машиною, що наближаються.

Не правильно реагуєте на сигнали світлофора

Часто учні ігнорують червоне світло світлофора та намагаються проїхати через нього. Це велика помилка, через яку ви відразу не складете іспит.

Дорожні знаки

Потрібно розуміти та швидко реагувати на всі дорожні знаки під час водіння, інакше ви провалите іспит. Одні з найпоширеніших знаків, які зазвичай ігнорують - "стоп", "в’їзд заборонено" та зміна обмеження швидкості.

Не контролюєте машину на дорозі

Відсутність повного та належного контролю над автомобілем під час керування є однією з поширених причин невдачі іспиту.

Якщо ви недостатньо вивертаєте кермо на повороті, погано контролюєте машину, а отже, становите небезпеку для інших учасників руху.

Не вміння паркуватись заднім ходом

Під час складання іспиту учням буде запропоновано припаркуватися заднім ходом. Серед популярних причин невдачі - втрата контролю над автомобілем або виїзд за визначені межі лінії.