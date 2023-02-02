Експерт розповів, що буде з ринком вживаних авто у 2023 році

2022 рік став найгіршим від початку століття за рівнем купівлі нових автомобілів в Україні. Відповідно до 2021-го ринок нових авто скоротився на 63% та склав менш як 38 тисяч зареєстрованих машин. А чого ж очікувати цього року?

Про те, які тенденції впливатимуть на вторинний авторинок у 2023-му, розповів Styler експерт OLX Авто Андрій Коцина.

Які вживані авто будуть купувати українці в 2023 році

За словами Коцини, після певного "буму" на ринку авто впродовж періоду нульового розмитнення зараз спостерігається певне затишшя.

На це впливає і поточна ситуація, коли на перший план у суспільстві вийшло врегулювання енергетичної кризи.

"Утім, в українців залишається потреба в засобах пересування. Тож передбачаємо підвищення активності на вторинному ринку і ще більший дисбаланс між кількістю нових зареєстрованих автівок та зареєстрованих машин з пробігом", - говорить автоексперт.

Він наголошує, що у 2022 році покупці надавали перевагу бюджетнішим варіантам автомобілів.

"Передбачаю, що ця тенденція зберігатиметься доти, поки не почне стабілізуватися загальна ситуація в країні", - додає аналітик.

При цьому, попри минулорічні прогнози на здорожчання, середня вартість автівок з пробігом за рік суттєво не змінилася: 7 589 доларів у грудні 2022-го проти 7 834 доларів у грудні 2021-го.

Цьому сприяли три місяці дії "нульового розмитнення", коли внутрішній ринок поповнився автомобілями за доступною вартістю.

Водночас продовжується тренд на подальше зростання популярності альтернативних видів пального, адже гібриди та електрокари повільно, але впевнено завойовують все більшу частину ринку.

"Внутрішня статистика OLX Авто свідчить про те, що в грудні 2022-го кількість представлених на платформі електромобілів зросла майже в 1,5 раза в порівнянні з цим же періодом минулого року. Водночас інтерес до авто з електричними та гібридними двигунами в листопаді-грудні 2022-го зріс на 13% відповідно до цього ж періоду 2021 року. Найбільшим же попит був у травні під час кризи з пальним", - резюмує він.