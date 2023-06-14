Пробіл у законодавстві. Адвокат пояснив, як підтвердити постійний догляд для відстрочки

Мобілізація в Україні триває, але деякі військовозобов'язані мають право на відстрочку від служби, оскільки постійно доглядають за людиною, яка цього потребує. Багато хто не знає, як підтвердити цей статус.

Про те, як це зробити, розповів на відео адвокат Роман Сімутін.

Як підтвердити постійний догляд для відстрочення

Правозахисник зазначив, що це прогалина у законодавстві, яку навмисно не закривають, таке поле для можливостей мобілізувати тих, хто справді здійснює догляд, але не знає, як підтвердити статус. Це завжди створює купу проблем із ТЦК.

Вам обов'язково потрібно мати важливий документ, без якого неможливо рухатися і що-небудь підтверджувати. Йдеться про довідку медико-соціальну експертну комісію (МСЕК) або висновок лікарсько-консультаційної комісії (ЛКК) – форма 80-4/0, в якому вказується, що особа потребує постійного догляду.

Підтвердження факту постійного догляду

Якщо, наприклад, це дружина чи чоловік, ваші батьки чи дружини, то підтвердження факту постійного догляду не потрібне.

Але якщо ви здійснюєте догляд за родичем, тоді насамперед слід скласти акт про встановлення факту постійного догляду саме вами та за адресою проживання родича.

Його має скласти соціальна служба, але тут є нюанси.

"Не тому, що акт складний чи вимоги в кожному населеному пункті відрізняються. Одні складають акт лише за зверненням, інші вимагають надати купу документів, пройти комісію у лікарні й лише тоді складають акт", - зазначив Сімутін.

Додатковий доказ - це акт місцевого депутата про встановлення фактичного проживання з родичем на його адресу, якщо ви зареєстровані на різні адреси, але проживаєте разом.

Це не прямо, але підтверджує факт постійного проживання, що разом з актом про встановлення факту постійного догляду надає легітимності та доводить те, що саме ви здійснюєте догляд.

Як би не чинили опір у ТЦК, але цих документів достатньо для підтвердження факту постійного догляду. І в цьому випадку не потрібно йти до суду, щоб у судовому порядку встановлювати факт постійного догляду.