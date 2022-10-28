Пробігають мурахи по тілу: Макс Барських презентував нову пісню про любов на відстані

Про що нова пісня?

Новий сингл "Римую" артисти присвятили коханню на відстані та всім, хто проходить цей етап у стосунках.

"Не існує найбільш страшного випробування, аніж розлука з тим, кого любиш. Чим замінити запах коханої людини, рідні обійми, тепло спільного ліжка, жарти та повільні поцілунки? Нічим! Понад 8 місяців наше кохання проривається через екрани смартфонів", - пише Барських у соціальних мережах.



Саму пісню співаки називають "одою безкрайньої любові, яка обов’язково подолає відстань та війну".

Музиканти відзняли портретне відео, продюсером якого традиційно виступив Алан Бадоєв.

До речі, весь прибуток з монетизації від переглядів та прослуховувань пісні буде перерахований до благодійного фонду DOLI.

Його заснувала колега Барських ETOLUBOV для допомоги постраждалим від війни українським сім'ям.

Хто така ETOLUBOV?

Справжнє ім'я виконавиці Любов Фоменко, Вона народилась 1990 року в Одесі, звідки родом і Макс. Співачка вже досить довго живе в Європі.

Раніше вона співпрацювала з Юрієм Бардашем, який втік до Росії та підтримує її. Проте розірвала з ним контракт задовго до цього. Зараз співачка, як і Макс Барських, працює з Аланом Бадоєвим.

Співачка ETOLUBOV (фото: instagram.com/etolubov)