Макс Барских показал трогательное видео из своей школы в Херсоне
Макс Барских в День знаний поделился трогательным видео о свих школах в Херсоне. Знаменитый украинский артист также показал архивные фото.
Кадры певец опубликовал в своем Instagram.
На видео показаны Херсонский Таврический лицей искусств и Учебно-эстетический комплекс "Художественная школа", которые музыкант посетил в 2019-м. За партами этих учебных заведений ранее сидел и сам Барских.
Также в ролике впервые показаны школьные фотографии маленького артиста.
"Сегодня 1 сентября. Именно тот день, когда дети по всей Украине должны идти в школу. Единственная моя мечта сегодня, а я верю, что она обязательно сбудется, это право каждого ребенка на свободное образование в мирное время под спокойным небом!" - отметил Макс.
Видео: Макс Барских показал кадры о своих школах в Херсоне
Звезда уверен, что его родной город обязательно будет освобожден от российских захватчиков.
"Херсон - это Украина, так было, есть и всегда будет", - подчеркивает он.
Макс Барских (фото: instagram.com/max_barskih)
Макс Барских, который после начала полномасштабного вторжения РФ пополнил ряды ВСУ, теперь вернулся к концертной деятельности и занимается сбором средств для защитников Украины.
В июле артист дал своей первый с начала большой войны концерт в Киеве в подземке, на станции метро "Майдан Незалежности".
Макс Барских в Киеве (фото: instagram.com/max_barskih)
Выступление Макса Барских в Киеве (фото: facebook.com/MaxBarskihOfficialPage)
Напомним также, ранее Барских рассказал, как вывозил семью под обстрелами и взял в руки оружие.
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