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Макс Барских показал трогательное видео из своей школы в Херсоне

Новина українською →
Четверг 01 сентября 2022 21:46
Макс Барских показал трогательное видео из своей школы в Херсоне Фото: Макс Барских (facebook.com/MaxBarskihOfficialPage)
Автор: Владимир Костырин

Макс Барских в День знаний поделился трогательным видео о свих школах в Херсоне. Знаменитый украинский артист также показал архивные фото.

Кадры певец опубликовал в своем Instagram.

На видео показаны Херсонский Таврический лицей искусств и Учебно-эстетический комплекс "Художественная школа", которые музыкант посетил в 2019-м. За партами этих учебных заведений ранее сидел и сам Барских.

Также в ролике впервые показаны школьные фотографии маленького артиста.

"Сегодня 1 сентября. Именно тот день, когда дети по всей Украине должны идти в школу. Единственная моя мечта сегодня, а я верю, что она обязательно сбудется, это право каждого ребенка на свободное образование в мирное время под спокойным небом!" - отметил Макс.

Видео: Макс Барских показал кадры о своих школах в Херсоне

Звезда уверен, что его родной город обязательно будет освобожден от российских захватчиков.

"Херсон - это Украина, так было, есть и всегда будет", - подчеркивает он.

Макс Барских показал трогательное видео из своей школы в Херсоне

Макс Барских (фото: instagram.com/max_barskih)

Макс Барских, который после начала полномасштабного вторжения РФ пополнил ряды ВСУ, теперь вернулся к концертной деятельности и занимается сбором средств для защитников Украины.

В июле артист дал своей первый с начала большой войны концерт в Киеве в подземке, на станции метро "Майдан Незалежности".

Макс Барских показал трогательное видео из своей школы в ХерсонеМакс Барских показал трогательное видео из своей школы в ХерсонеМакс Барских показал трогательное видео из своей школы в Херсоне

Макс Барских в Киеве (фото: instagram.com/max_barskih)

Макс Барских показал трогательное видео из своей школы в ХерсонеМакс Барских показал трогательное видео из своей школы в Херсоне

Выступление Макса Барских в Киеве (фото: facebook.com/MaxBarskihOfficialPage)

Напомним также, ранее Барских рассказал, как вывозил семью под обстрелами и взял в руки оружие.

Также перед этим мы писали, какие украинские артисты променяли шоу-бизнес на службу в ВСУ.

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Херсон День знаний Макс Барских
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