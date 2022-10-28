Пробегают мурашки по телу: Макс Барских представил новую песню о любви на расстоянии

О чем новая песня?

Новый сингл "Римую" артисты посвятили любви на расстоянии и всем, кто проходит этот этап в отношениях.

"Не существует наиболее страшного испытания, чем разлука с тем, кого любишь. Чем заменить запах любимого человека, родные объятия, тепло совместной кровати, шутки и медленные поцелуи? Ничем! Более 8 месяцев наша любовь прорывается через экраны смартфонов", - пишет Барских в социальных сетях.



Саму песню певцы называют "одой бескрайней любви, которая обязательно преодолеет расстояние и войну".

Музыканты сняли портретное видео, продюсером которого традиционно выступил Алан Бадоев.

Кстати, вся прибыль от монетизации от просмотров и прослушиваний песни будет перечислена в благотворительный фонд DOLI.

Его основала коллега Барских ETOLUBOV для помощи пострадавшим от войны украинским семьям.

Кто такая ETOLUBOV?

Настоящее имя исполнительницы Любовь Фоменко, Она родилась в 1990 году в Одессе. Певица уже достаточно долго живет в Европе.

Ранее она сотрудничала с бежавшим в Россию и поддерживающим ее Юрием Бардашем. Однако разорвала с ним контракт задолго до этого. Сейчас певица, как и Макс Барских, работает с Аланом Бадоевым.

Певица ETOLUBOV (фото: instagram.com/etolubov)