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Призывникам приготовили приятный сюрприз

STYLERЖизнь    11.02.2020 - 12:32
Призывникам приготовили приятный сюрприз
Призывникам приготовили приятный сюрприз (фото: РБК-Украина)

Призывникам сообщили очень важную новость

Призывникам в Украине приготовили важную новость. Теперь в армию молодых людей не будут забирать прямо с улиц. Министерство обороны сообщило, что практика , когда юношей забирали с улиц и кафе является абсолютно незаконной.

Также в министерстве планируют бороться с взятками за отсрочку от армии. Об этом сообщил глава оборонного ведомства в эфире "Свободы слова".

"Мы также отменим практику, которая была незаконной, когда юношей призывали на улицах, в клубах, в очередях. Такие практики были, особенно в крупных городах",
– сказал министр.

По словам министра, Правительство утвердит нормативный акт по вопросу срочной службы в армии юношей 18-19 лет. Призывники, которым не исполнилось 20 лет, получат возможность служить в ВСУ только при наличии письменного заявления.

"Мы выдадим распоряжение, я его уже подписал и передал на согласование в Кабмин. Там будет четко указано, что только по письменному заявлению в 18-19 лет. Действительно будет нормативный акт, который будет четко указывать о том, что никакого обязательного призыва с 18 лет не будет", – сказал глава Минобороны.

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