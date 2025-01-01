ua en ru
Ср, 01 января News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Ближний восток Лица Войны
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы

Эти фамилии в древности получали только самые уважаемые украинцы: в этом списке есть ваша?

Среда 01 января 2025 08:00
UA EN RU
Эти фамилии в древности получали только самые уважаемые украинцы: в этом списке есть ваша? Какие фамилии получали украинцы, которых считали добрыми и спокойными (фото: freepik.com)
Автор: Анна Шиканова

В каждом украинском слове заложена глубокая история, и фамилии - не исключение. В древности фамилии были не просто отличием рода, но и свидетельством характера человека, описывали его качества и добродетели.

Какие фамилии давали только хорошим людям, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на работу языковеда и историка Юлиана Редько "Сучасні українські прізвища".

В древние времена имена и фамилии не выбирали наугад. Они были своеобразным зеркалом души, отражали добродетели и поступки.

Знали ли вы, что существовали фамилии, которые давали исключительно хорошим людям? Вот перечень таких фамилий, возможно вы знаете такого человека или являетесь таковым сами:

  • Тихий
  • Благий
  • Тишко
  • Тихенький
  • Тихун
  • Делікатний
  • Ласкавий
  • Коханий
  • Субтельний
  • Мирний
  • Любий
  • Мироша
  • Солодкий
  • Святий
  • Добріян
  • Добрий

Также фамилией "Делікатний" называли спокойных и склонных к миру и согласию людей, а тех, чье сердце было переполнено добротой обычно называли "Слухняний".

Люди, которые отличались справедливым и искренним отношением имели фамилии "Мироша" и "Солодкий".

Также есть фамилии, которые имеют метафорическое значение, например такие, как "Шовковий" и "Оксамитний".

На первый взгляд, может показаться, что фамилии связаны с материалом одежды, однако, это не так. Эти фамилии указывают на то, что человек имеет доброжелательный и мягкий характер.

Ранее мы писали, какие украинские фамилии, которые могут указывать, что женщина была во главе рода.

А также упоминали, какие фамилии получали украинцы, которые были связаны с образованием и искусством.

Читайте РБК-Украина в Google News
История Украины Историк Имена
NEWS
ГТС Украины работает в режиме отсутствия транзита российского газа, - Минэнерго
ГТС Украины работает в режиме отсутствия транзита российского газа, - Минэнерго