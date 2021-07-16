Эти признаки говорят о скорой поломке смартфона: на что обратить внимание

Продолжительность нормальной работы смартфона во многом зависит от качества сборки - они же и значительно влияют на "срок жизни" гаджета, а не рассчитанное время функционирования аккумулятора, как считалось прежде, рассказал эксперт инжинирингового центра SafeNet Национальной технологической инициативы Игорь Стегон.
Специалист также назвал ряд первых признаков, сигнализирующих о скорой "смерти" аппарата, передает GSMinfo.
При появлении таких "симптомов" стоит обратить внимание, что устройство скоро перестанет работать. Поэтому желательно не забывать обновлять данные в хранилище, куда дублируется вся информация со смартфона, чтобы в случае его поломки можно было восстановить требуемые файлы.
По словам специалиста, у смартфонов могут отказать любые комплектующие, а могут работать годами, и год выпуска тут обычно не играет роли.
"Здесь многое зависит от подбора комплектующих, конфликтов между ними, условий эксплуатации устройства, прошивок, программных багов и, разумеется, качественной сборки - ответственность исполнителя остается важнейшим условием надежности гаджета", - объяснил эксперт.
Ранее эксперт объяснил, как защитить смартфон в летнюю жару, и дал простые способы, доступные каждому.
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