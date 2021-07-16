Эти признаки говорят о скорой поломке смартфона: на что обратить внимание

Продолжительность нормальной работы смартфона во многом зависит от качества сборки - они же и значительно влияют на "срок жизни" гаджета, а не рассчитанное время функционирования аккумулятора, как считалось прежде, рассказал эксперт инжинирингового центра SafeNet Национальной технологической инициативы Игорь Стегон.

При появлении таких "симптомов" стоит обратить внимание, что устройство скоро перестанет работать. Поэтому желательно не забывать обновлять данные в хранилище, куда дублируется вся информация со смартфона, чтобы в случае его поломки можно было восстановить требуемые файлы.

Что указывает на скорую "гибель" телефона

Часто бывает, что первыми из строя в смартфоне выходят экран и динамик.

В перечень первых поломок еще входят микрофон, модем или камера.

Также может раздуться аккумулятор, или даже взорваться из-за нарушения режима эксплуатации или от попадания влаги.

Почему может "глючить" смартфон

Эксперт отметил, что "подтормаживание" гаджета происходит по причине недостаточной мощности процессора или объема оперативной памяти - когда устройство не вытягивает установленные на него приложения.

Замедление работы смартфона еще случается по причине перегрева или переохлаждения.

Влияет ли год выпуска на продолжительность работы гаджета

По словам специалиста, у смартфонов могут отказать любые комплектующие, а могут работать годами, и год выпуска тут обычно не играет роли.

"Здесь многое зависит от подбора комплектующих, конфликтов между ними, условий эксплуатации устройства, прошивок, программных багов и, разумеется, качественной сборки - ответственность исполнителя остается важнейшим условием надежности гаджета", - объяснил эксперт.