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Эти признаки быстро вам сообщат о тромбозе: когда нужно срочно бежать к врачу

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Суббота 06 ноября 2021 14:01
Эти признаки быстро вам сообщат о тромбозе: когда нужно срочно бежать к врачу Врачи назвали опасные признаки проявления тромбоза (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

Сгустки крови появляются в организме тогда, когда он пытается восстановить повреждение кровеносного сосуда. Такие сгустки очень опасны, так как могут вызвать тромбоз глубоких вен. При появлении тромбоза к врачам нужно обращаться немедленно.

На какие признаки нужно обратить внимание, рассказали в материале издания Express.

Как отмечают медики, образование сгустков крови – это нормальный и естественный процесс в организме. Опасным этот процесс становится в том случае, когда сгустки не растворяются сами по себе. Они могут попадать в разные части тела и приносить вред.

Например, опасным может стать сгусток крови в одной из глубоких вен вашего тела – в ногах или руках. Такой сгусток проявляется отеком, болью, болезненностью в конечности.

Могут быть спазмы, красноватые или голубоватые изменения цвета кожи. Сама конечность становится более теплой на ощупь. Также признаки могут быть похожими на растяжение мышцы.

Сгустки крови формируются у многих людей, но чаще всего им подвержены люди старше 65 лет. Если отмечается один или несколько признаков сразу – это повод обратиться к врачу немедленно.

Особенно важно обращать внимание на такие симптомы тем, у кого в семье ранее были уже проблемы с венами или диагностировали тромбоз.

Такие симптомы опасны, так как могут привести к тромбоэмболии легочной артерии – сгустки крови в венах отрываются и через кровоток устремляются в другие органы, в том числе и в легкие.

Артериальные сгустки могут проникнуть в головной мозг и вызвать инсульт. А сгустки в сердечных артериях – сердечный приступ.

Напомним, ранее мы писали о том, что опасный вид рака можно определить по малозаметным признакам на ногах.

А также мы рассказывали о том, что врачи назвали новые симптомы коронавируса.

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