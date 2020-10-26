Не признаем легитимность: Михалок отказался выступать в Беларуси из-за Лукашенко

Сергей Михалок (фото: instagram.com/sergey.mikhalok)

Артист высказал свою позицию касательно Лукашенко

Сергей Михалок вместе со своими коллективами, в которых он задействован, не будет выступать в Беларуси до полной отмены "преступного режима" Александра Лукашенко.

Он также призвал все мировое сообщество отказаться от любых контактов с "преступной хунтой". Об этом артист заявил на своей странице в Instagram.

"Все наши коллективы - BRUTTO, ЛЯПИС-98, DREZDEN, КУЛЬТУРА и The Superbullz не будут выступать в Беларуси до полной смены преступного режима! Мы не признаем легитимность А. Лукашенко", - написал Михалок.

Сергей Михалок отказался выступать в Беларуси (фото: instagram.com/sergey.mikhalok)

Он также подчеркнул, что вместе со своими коллективами осуждает действия власти и требует разбирательств и наказания по каждому "эпизоду геноцида против собственного народа".

Михалок призывает к освобождению всех политических заключенных и проведению новых выборов в Беларуси.

Напомним, белорусская оппозиционерка Вероника Цепкало обратилась к Украине из-за Лукашенко. Она заявила, что ждет от Украины непризнания Александра Лукашенко президентом Беларуси.

Цепкало также выразила надежду на нормальные, дружеские отношения между соседствующими государствами, в том числе между Москвой и Киевом.

Ранее Вероника Цепкало отказалась признать российскую оккупацию Крыма.