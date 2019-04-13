Я прийшов - тебе нема: реакция сети на дебаты 14 апреля

Дебаты Зеленского и Порошенко 14 апреля на Олимпийском могут не состояться, считают в сети
Дебаты Зеленского и Порошенко на Олимпийском, назначенные действующим гарантом на 14 апреля, могут не состояться, считают пользователи сети. Многие предполагают, что кандидат в президенты Владимир Зеленский просто на них не придет. Об этом пользователи написали под публикацией в сообществе РБК-Украина в Facebook.
Порошенко заявлял, что дебаты должны состояться как на НСК "Олимпийский" 14 апреля, так и на "Суспільному" 19 апреля. 12 апреля он еще раз пригласил Зеленского на дебаты 14 апреля.
"Хочу еще раз повторить приглашение господину Зеленскому. Стадион так стадион. Не прячьтесь, не бойтесь, приходите. И расскажете все, что у вас есть, чтобы украинцы знали. Если нужны еще дебаты, пожалуйста. Мы договоримся и после 14. Сообщите!" - заявил Порошенко.
Дебаты Зеленского и Порошенко 14 апреля на "Олимпийском" (коллаж РБК-Украина)
В сети посчитали, что на дебаты придет только Петр Порошенко. Также в сети высказались по поводу того, когда конкретно должны состояться дебаты:
Дебаты Зеленского и Порошенко (видео: facebook.com)
Напомним, что ранее сообщалось, что Зеленский отказался от дебатов на "Олимпийском" 14 апреля. В то же время в окружении Порошенко подтвердили, что он примет участие в дебатах на НСК "Олимпийский" 14 апреля в 14:14.
Ранее "Олимпийский" назвал даты, на которые кандидаты забронировали стадион. В частности, от представителя Порошенко поступил запрос на дебаты 14 и 19 апреля 2019 года, а от представителя Зеленского - на 19 апреля.