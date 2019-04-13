Я прийшов - тебе нема: реакція мережі на дебати 14 квітня

Дебати Зеленського і Порошенко на Олімпійському, призначені чинним гарантом на 14 квітня , можуть не відбутися, вважають користувачі мережі. Багато хто припускає, що кандидат у президенти Володимир Зеленський просто на них не прийде. Про це користувачі, які написали під публікацією в співтоваристві РБК-Україна в Facebook.

Порошенко заявляв, що дебати мають відбутися на НСК "Олімпійський" 14 квітня, так і на "Суспільному" 19 квітня. 12 квітня він ще раз запросив Зеленського на дебати.

"Хочу ще раз повторити запрошення панові Зеленському. Стадіон так стадіон. Не ховайтеся, не бійтеся, приходьте. І розповісте все, що у вас є, щоб українці знали. Якщо потрібні ще дебати, прошу дуже. Ми домовимося і після 14. Повідомте!" - заявив Порошенко.

Дебати Зеленського і Порошенко 14 квітня на "Олімпійському" (колаж РБК-Україна)

У мережі порахували, що на дебати прийде тільки Петро Порошенко. Також в мережі висловилися з приводу того, коли конкретно повинні відбутися дебати:

Абсолютно пофіг, де він буде завтра. Цікаво, де він буде 19 і дуже важливо, де він буде після 22 квітня.

Зеленський його перший викликав на дебати 19 квітня на стадіон. За законом дебати мають відбутися 19 числа, місце повинні вирішити обопільно. Якщо Петро хоче пропіаритися 14, то нехай піариться. Прапор йому в руки.

Йому людина говорить 19.04 як у законі, а він тараторить 14.04. Йому всі говорять 19.04, а він його заклинило на 14.04. Може потрібна допомога психолога?

Лідер гонки по кандидатам назвав одну дату – 19 квітня... той, який відстав з великим розривом, призначив ДВІ дати з різницею в тиждень...Сенс зрозумілий: зірвати дебати. Їх тупо не буде. Питання – чи прийде 14-го Зеленський?? Чомусь здається, що ні. Ну, а 19-го Порошенко не прийде, тому що 14-го не прийшов Зеленський. Ось і казочці кінець... Порошенко робить все, що б не було дебатів.

А навіщо? З якого принципу, якщо точно відомо, що друга сторона не прийде і що на стадіоні за 14 хвилин до дебатів почнеться проведення іншого сплаченого заходу?!

Вся УКРАЇНА підтримує ВАС! Варнякають тільки зрадники БАТЬКІВЩИНИ, але я думаю ВИ вже зробили висновки кому можна довіряти і ВАМИ буду вжиті заходи до очищення вашого оточення!

Буде як у пісні "Я прийшов – тебе нема, підманула, підвела!". Зе злякався!!!!

Ну - Земи природно не буде, в цьому навіть немає ніякого сумніву! А от якщо прийде - то це буде фокус! Але в цьому немає нічого страшного, ми зайвий раз переконаємося в цьому горе-лідері! А навіщо йому з народом бачитися і спілкуватися? Олімпійський - це ж не Версаль, чого він на стадіоні забув?

Дебати Зеленського і Порошенко (відео: facebook.com)

Нагадаємо, що раніше повідомлялося, що Зеленський відмовився від дебатів на "Олімпійському" 14 квітня. Водночас в оточенні Порошенка підтвердили, що він візьме участь у дебатах на НСК "Олімпійський" 14 квітня о 14:14.

Раніше "Олімпійський" назвав дати, на які кандидати забронювали стадіон. Зокрема, від представника Порошенко надійшов запит на дебати 14 і 19 квітня 2019 року, а від представника Зеленського - на 19 квітня.