Я прийшов - тебе нема: реакція мережі на дебати 14 квітня

Дебати Зеленського і Порошенко 14 квітня на Олімпійському можуть не відбутися, вважають в мережі
Дебати Зеленського і Порошенко на Олімпійському, призначені чинним гарантом на 14 квітня , можуть не відбутися, вважають користувачі мережі. Багато хто припускає, що кандидат у президенти Володимир Зеленський просто на них не прийде. Про це користувачі, які написали під публікацією в співтоваристві РБК-Україна в Facebook.
Порошенко заявляв, що дебати мають відбутися на НСК "Олімпійський" 14 квітня, так і на "Суспільному" 19 квітня. 12 квітня він ще раз запросив Зеленського на дебати.
"Хочу ще раз повторити запрошення панові Зеленському. Стадіон так стадіон. Не ховайтеся, не бійтеся, приходьте. І розповісте все, що у вас є, щоб українці знали. Якщо потрібні ще дебати, прошу дуже. Ми домовимося і після 14. Повідомте!" - заявив Порошенко.
Дебати Зеленського і Порошенко 14 квітня на "Олімпійському" (колаж РБК-Україна)
У мережі порахували, що на дебати прийде тільки Петро Порошенко. Також в мережі висловилися з приводу того, коли конкретно повинні відбутися дебати:
Дебати Зеленського і Порошенко (відео: facebook.com)
Нагадаємо, що раніше повідомлялося, що Зеленський відмовився від дебатів на "Олімпійському" 14 квітня. Водночас в оточенні Порошенка підтвердили, що він візьме участь у дебатах на НСК "Олімпійський" 14 квітня о 14:14.
Раніше "Олімпійський" назвав дати, на які кандидати забронювали стадіон. Зокрема, від представника Порошенко надійшов запит на дебати 14 і 19 квітня 2019 року, а від представника Зеленського - на 19 квітня.