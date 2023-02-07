Не будуть випадати: що не можна робити з нарощеними віями та як правильно вмиватись

Нарощені вії, безперечно, дуже гарно виглядають на будь-якій дівчині. З ними очі відразу здаються виразнішими. Однак, часто дівчата відмовляються собі їх робити через те, що за ними складно доглядати та бояються пошкодити їх при вмиванні.

Як правильно вмиватись з нарощеними віями - читайте в матеріалі Styler нижче .

Що не можна робити

Для того, щоб зберегти нарощені вії у гарному стані протягом всього періоду їх носіння, потрібно правильно доглядати за ними.

При неправильному догляді штучні волоски можуть скручуватися, переплітатися між собою, мати неохайний зовнішній вигляд та відпадати.

Основним чинником, що дозволяє надовго зберегти штучні вії красивими, є дотримання деяких правил у перший день після процедури нарощування. Протягом перших діб існує ряд заборон, дотримання яких необхідно виконувати:

Уникати контакту з водою. Не можна вмиватися, відвідувати басейн, оскільки повне застигання клею відбувається протягом 24 годин з моменту нанесення;

Користуватися декоративною тушшю для вій. Використання косметики і її подальше видалення також може призвести до відклеювання війок;

Уникати купання в солоній воді та плакати, оскільки сольовий розчин призведе до випадіння вій.

Як правильно вмиватись

Через 24 години після нарощування, вже можна починати процедуру вмивання та щоденного догляду.

Щоб штучні вії не відпали після першого вмивання, використовуйте пінки або легкі пінисті гелі. Не варто використовувати агресивні засоби, такі як мило.

Зокрема, спочатку потрібно намочити обличчя теплою водою, потім нанести пінку, уникаючи зони навколо очей. Залишки засобу змийте водою та промокніть обличчя паперовим рушником.

Важливо, що очі під час вмивання терти не можна.

Також особливо часто штучні волоски ушкоджуються під час сну. Тому спати краще не на животі, а на спині чи боці, щоб очі не терлися об подушку.

Нерідко дівчата сплять у спеціальній масці або використовують інші аксесуари. Від цієї звички доведеться відмовитися, тому що через зіткнення з тканиною волоски ламаються і випадають.

Нічний крем варто наносити так, щоб він не потрапив на контур вій. Краще використовувати засоби на водяній основі, тому перед застосуванням рекомендується вивчити склад, щоб там не було жирних компонентів та олій.