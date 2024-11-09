Прием этой добавки поможет быстро отрастить длинные и густые ресницы

Отрастить длинные и пушистые ресницы можно с помощью приема цинка. Врач рассказал, насколько такая добавка полезна для организму и как помогает улучшить внешний вид.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Surrey Live .

Воздействие цинка на организм

Эксперт по здравоохранению, доктор Эрик Берг назвал четыре преимущества цинка для роста волос:

синтез белка - цинк жизненно важный для синтеза белка, необходимого для здорового роста волос

коллаген и креатин - цинк принимает участие в формировании коллагена и креатина, которые также необходимы для здорового роста волос

выработка андрогенов - цинк помогает регулировать выработку андрогенов, что влияет на рост волос

возобновление роста ресниц

Диетолог Виктория-Джейн Гамильтон рассказала, что добавки наиболее эффективны, если их принимать по крайней мере за час до или через два часа после еды.

Однако если после приема возникает расстройство желудка, то добавку можно принимать во время еды. Лучше избегать одновременного приема добавок цинка и меди, железа или фосфора.

Цинк важен для роста ресниц

Рекомендованная доза 9,5 мг в день для мужчин от 19 до 64 лет и 7 мг для женщин. Ниже приведены наиболее богатые цинком продукты:

в 100 г бараньего фарша содержится 4,6 мг цинка

в 100 г шпината - 0,9 мг цинка

в 100 г вареных креветок - 1 г

в 100 г греческого йогурта содержится 0,5 мг цинка

в 100 г кешью - 5,9 мг

Важно избегать превышения 25 мг добавок цинка ежедневно, если это не назначено врачом, поскольку чрезмерное количество может привести к тошноте, рвоте, потере аппетита, желудочным спазмам и головным болям.

Сбалансированная диета, богатая витаминами и белком, может способствовать росту ресниц.

Как использовать касторовое масло для роста ресниц

Важно убедиться, что касторовое масло, которое вы покупаете, является органическим и прошло холодную обработку.

В частности, она не ускоряет рост ресниц, но может сделать их более густыми и уменьшить риск ломкости. Вот несколько советов по использованию касторового масла для ресниц: