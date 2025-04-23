Приймала наркотики у хижі: популярна акторка була знайдена мертвою на березі річки

Рідні Софі оприлюднили некролог, у якому зазначили, що акторка самостійно боролася з певною проблемою зі здоров’ям.

Водночас вони не уточнили, яке саме захворювання їй довелося переживати.

Також стало відомо, що у певний момент допомогу їй намагалися надати навіть представники правоохоронних органів, однак деталі цієї ситуації родина вирішила не розголошувати.

"Софі була доброю та довірливою дівчинкою. Через це інші часто користувалися цим. Вона багато писала і малювала, і в багатьох її роботах видно глибину її душі, а також біль, який вона відчувала. Багато з її робіт - це путівники з її труднощів та травм. Попри ці плани, діагнози та її власні одкровення, ті, хто був їй найближчим, а також психотерапевти, правоохоронці та інші люди, які намагалися їй допомогти, убиті горем через те, що їхні зусилля не змогли врятувати її від цієї долі" , - йдеться у некролозі. Софі Найвайд (фото: instagram.com/shellythegibson)

"Вона лікувалася самостійно, щоб впоратися з усіма травмами та соромом, які зберігала в собі, і це призвело до її смерті. Вона неодноразово говорила, що "впорається із цим“ сама, і була змушена відмовитися від лікування, яке, можливо, врятувало б їй життя", - додали близькі дівчини.

Пізніше слідчі з поліції штату Вермонт, які займаються розслідуванням раптової смерті акторки Софі Найвайд, поділилися деталями трагедії.

За їхніми даними, тіло 24-річної зірки було знайдено на березі річки приблизно о 4-й ранку 14 квітня. Медики констатували смерть на місці. Поруч виявили навіс - тимчасову споруду, зведену з повалених дерев, розташовану неподалік місцевої середньої школи в містечку Беннінгтон. Кадр з фільму "Мамонт"

Біля тіла перебував чоловік, який зараз дає свідчення і співпрацює з поліцією.

Слідство повідомляє, що Софі не мешкала у цій саморобній хатині, але бувала там раніше. Відомо, що споруда слугувала притулком для кількох людей.

В рамках розслідування розглядаються різні версії, зокрема ймовірність вбивства. Мати загиблої повідомила, що дівчина мала проблеми із вживанням заборонених речовин. Софі Найвайд з мамою (фото: instagram.com/shellythegibson)

"Наскільки мені відомо, вона вживала наркотики. Софі була з іншими людьми, коли померла. Я їх не знаю. Результати відкриття ще не отримані. Поліцейські сказали, що це триватиме 6-8 тижнів. Тож я не можу сказати нічого певного", - зазначила акторка Шеллі Гібсон.

Лейтенант поліцейського управління Беннінгтона Камілло Гранде пояснив, що Найвайд не відповідала на телефонні дзвінки, тому правоохоронці почали її шукати. Кадр з фільму "Мамонт"

"Ми зв'язалися із поліцейським управлінням. Офіцери надали їй невідкладну допомогу, і зрештою вона була оголошена померлою на місці події", - розповів Гранде виданню Daily Mail.

Він додав, що актриса була відома правоохоронним органам Беннінгтона у зв'язку із вживанням наркотиків.

Що відомо про Софі Найвайд

Софі Найвайд дебютувала в кіно у 2006 році, зігравши у стрічці "Белла". Згодом її можна було побачити в одному з епізодів популярного серіалу "Закон і порядок". Кадр з фільму "Закон і порядок"

У 2007 році акторка взяла участь одразу в кількох проектах - серед них фільми "І прийшла любов", "Марго на весіллі" та "Нью-Йоркська серенада".

У драмі "Мамонт", що вийшла у 2009 році, Софі виконала роль доньки персонажів, яких зіграли Гаель Гарсія Берналь і Мішель Вільямс. Кадр з фільму "Мамонт"

Протягом 2000-х і в середині 2010-х Найвайд продовжувала активно зніматися. В її фільмографії - такі стрічки, як "Тіні та брехня", "Були допущені помилки", "Народжений заново" та "Що б ти зробив"."