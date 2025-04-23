Принимала наркотики в хижине: популярная актриса была найдена мертвой на берегу реки

В понедельник, 14 апреля, умерла актриса Софи Найвайд, которая еще в детстве прославилась благодаря таким фильмам, как "Мамонт" Лукаса Мудиссона и "Ной" Даррена Аронофски. Девушке было 24 года.
Детали трагедии узнайте в материале на РБК-Украина (проект Styler).
Родные Софи обнародовали некролог, в котором отметили, что актриса самостоятельно боролась с определенной проблемой со здоровьем.
В то же время они не уточнили, какое именно заболевание ей пришлось переживать.
Также стало известно, что в определенный момент помощь ей пытались оказать даже представители правоохранительных органов, однако детали этой ситуации семья решила не разглашать.
"Софи была доброй и доверчивой девочкой, из-за этого другие часто пользовались этим. Она много писала и рисовала, и во многих ее работах видно глубину ее души, а также боль, которую она чувствовала. Многие из ее работ - это путеводители по ее трудностям и травмам. Несмотря на эти планы, диагнозы и ее собственные откровения, те, кто был ей близким, а также психотерапевты, правоохранители и другие люди, которые пытались ей помочь, убиты горем из-за того, что их усилия не смогли спасти ее от этой судьбы", - говорится в некрологе.
"Она лечилась самостоятельно, чтобы справиться со всеми травмами и стыдом, которые хранила в себе, и это привело к ее смерти. Она неоднократно говорила, что "справится с этим" сама, и была вынуждена отказаться от лечения, которое, возможно, спасло бы ей жизнь", - добавили близкие девушки.
Позже следователи из полиции штата Вермонт, которые занимаются расследованием внезапной смерти актрисы Софи Найвайд, поделились деталями трагедии.
По их данным, тело 24-летней звезды было найдено на берегу реки примерно в 4 утра 14 апреля. Медики констатировали смерть на месте. Рядом обнаружили навес - временное сооружение, возведенное из поваленных деревьев, расположенное неподалеку от местной средней школы в городке Беннингтон.
Возле тела находился мужчина, который сейчас дает показания и сотрудничает с полицией.
Следствие сообщает, что Софи не жила в этой самодельной хижине, но бывала там раньше. Известно, что сооружение служило приютом для нескольких человек.
В рамках расследования рассматриваются различные версии, в том числе вероятность убийства. Мать погибшей сообщила, что девушка имела проблемы с употреблением запрещенных веществ.
"Насколько мне известно, она употребляла наркотики. Софи была с другими людьми, когда умерла. Я их не знаю. Результаты открытия еще не получены. Полицейские сказали, что это займет 6-8 недель. Поэтому я не могу сказать ничего определенного", - отметила актриса Шелли Гибсон.
Лейтенант полицейского управления Беннингтона Камилло Гранде объяснил, что Найвайд не отвечала на телефонныезвонки, поэтому правоохранители начали ее искать.
"Мы связались с полицейским управлением. Офицеры оказали ей неотложную помощь, и в конце концов она была объявлена умершей на месте происшествия", - рассказал Гранде изданию Daily Mail.
Он добавил, что актриса была известна правоохранительным органам Беннингтона в связи с употреблением наркотиков.
Софи Найвайд дебютировала в кино в 2006 году, сыграв в фильме "Белла". Впоследствии ее можно было увидеть в одном из эпизодов популярного сериала "Закон и порядок".
В 2007 году актриса приняла участие сразу в нескольких проектах - среди них фильмы "И пришла любовь", "Марго на свадьбе" и "Нью-Йоркская серенада".
В драме "Мамонт", вышедшей в 2009 году, Софи исполнила роль дочери персонажей, которых сыграли Гаэль Гарсия Берналь и Мишель Уильямс.
На протяжении 2000-х и в середине 2010-х Найвайд продолжала активно сниматься. В ее фильмографии - такие ленты, как "Тени и ложь", "Были допущены ошибки", "Рожденный заново" и "Что бы ты сделал"."
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При написании материала использовались следующие источники: Instagram Шелли Гибсон, Daily Mail, TMZ.