Помер культовий басист Дейв Аллен. Не дожив до прощального туру

На 69-му році життя помер Дейв Аллен, який був басистом у культовому британському постпанк-гурті Gang of Four. Вже цього місяця гітарист мав повернутися на сцену.

"Дейв Аллен, наш старий музичний партнер, друг і геніальний музикант, помер у суботу вранці. Він був вдома з родиною. Дейв кілька років страждав від раннього початку змішаної деменції, що стало сумним періодом для його дружини Педді, дітей і близьких друзів", - йдеться в дописі.

Аллен був частиною оригінального складу групи, яка з’явилася наприкінці 70-х років і одразу потрапила в авангард британського постпанку. Його глибокий, впізнаваний бас став фундаментом звучання таких альбомів, як Entertainment! - платівки, яка досі вважається однією з найвпливовіших у жанрі. Відомо, що вона потрапила до списку 500 найкращих альбомів усіх часів за версією Rolling Stone.

Планувалося, що в середині квітня Gang of Four проведе тур містами США. І Дейв мав повернутися на сцену в ролі басиста гурту.

"Наша любов і думки з ними. Я і Джон пішли до нього та провели чудовий день з ним та родиною. Ми годинами розмовляли та сміялися, ділячись багатими та яскравими спогадами про гарний час разом. Пригоди, кар'єра в музиці, створення сімей, наші переплетені життя, що охоплюють півстоліття", - зазначили музиканти.

"Ми знаємо, що Дейв не хотів би нічого іншого, як знову вийти з нами на сцену в Портленді під час нашого прощального туру в США... До побачення, старий друже", - резюмували артисти.