Кинулася рятувати дитину: королева краси загинула під завалами сучасного ЖК

Першу володарку титулу “Міс Туризм М'янма” знайшли серед руїн 12-поверхового будинку, який зруйнувався під час землетрусу 28 березня у місті Мандалай. Сілі Мі було 28 років.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на видання Need To Know (NTK) .

Свідки розповіли, що колишня королева краси кинулася рятувати дитину у будівлю житлового комплексу Sky Villa і залишилася всередині, коли будинок почав руйнуватися. Наслідки землетрусу у М'янмі (фото: facebook.com/pageantryfanatics)

"Краса і доброта Сілі Мі, а також її сміливий вчинок назавжди залишаться в пам'яті тих, хто її знав і любив. Її смерть стала важкою втратою не тільки для близьких, а й для всієї країни, яка втратила свого героя”, - повідомило британське видання.

Сілі Мі (фото: instagram.com/silimeews)

Організатори конкурсу "Міс Туризм М'янма" висловили співчуття родині та близьким Сили Ми, яка стала першою переможницею цього конкурсу у 2018 році та представляла М'янму на міжнародному конкурсі “Міс Туризм Світу”.

До слова, житловий комплекс Sky Villa, зведений у 2017 році, був одним із найсучасніших у Мандалаї.

На даху будівлі знаходився найбільший бар міста, а також популярний тренажерний зал з найсучаснішим обладнанням. Тренажерний зал у Sky Villa (фото: tripadvisor.com)

У рекламних матеріалах стверджувалося, що комплекс має сейсмостійкий фундамент і є абсолютно безпечним під час землетрусів. Проте, попри це, будівля була повністю зруйнована. Sky Villa (фото: tripadvisor.com)

Нагадаємо, 28 березня серія сильних землетрусів вразила М'янму. Внаслідок катастрофи були зруйновані будинки, дороги та інфраструктура, а також утворився великий розлом у землі.

Кількість загиблих перевищила 3,5 тисячі осіб. Поштовхи відчувалися не лише в М'янмі, але й у Таїланді, В'єтнамі та деяких частинах Китаю.