Приймаєте колаген? Перевірте свою добавку на наявність цих шкідливих речовин

Чого уникати у колагені

За словами експерта, кожен, хто думає або вже приймає колаген, повинен знати про побічні ефекти та можливі небезпеки.

Зокрема, важливо переконатися, що ви споживаєте правильний вид колагену.

"Було проведено широкомасштабне розслідування, яке розглядало 20-30 компаній. Було виявлено, що всі вони містять важкі метали, такі як свинець, миш’як і ртуть. Це саме по собі не небезпечно, є звичайні харчові продукти, які містять їх, але вони повинні бути на певному рівні", - додав медик.

Важливо знайти продукт, який не містить забруднень. Деякі люди можуть відчувати розлади шлунка, діарею або здуття живота через прийом добавок з колагеном. Це може статися через індивідуальну непереносимість або неправильну дозу.

До того ж така добавка може взаємодіяти з певними препаратами, наприклад, з ліками, що впливають на згортання крові. Це важливо враховувати, якщо ви приймаєте ліки для серцево-судинної системи або інші антикоагулянти.

Кому варто приймати добавки з колагеном

Прийом будь-якої добавки буде залежати від індивідуальних потреб і цілей. Колаген є основним структурним білком шкіри, що забезпечує еластичність і пружність. Добавки можуть допомогти покращити гідратацію шкіри, еластичність і зменшити появу зморшок.

Колаген також є ключовим компонентом хряща, який амортизує суглоби. Додавання колагену може допомогти підтримати здоров’я суглобів і зменшити біль.

Після 25-30 років колаген природно починає вироблятися в організмі зменшеними темпами. Тому багато людей починають приймати колаген у ці роки, щоб підтримати здоров’я шкіри, суглобів і кісток.

Добавка може допомогти зменшити прояви старіння шкіри, такі як зморшки та втрата еластичності.

Люди, які мають проблеми з суглобами - колаген може бути корисним при болях у суглобах або остеоартриті, оскільки допомагає зміцнити хрящі та знижує запалення.

Активним спортсменам також потрібен колаген для збереження здоров’я суглобів, м’язів і сухожиль, особливо після інтенсивних тренувань або травм.