Принимаете коллаген? Проверьте свою добавку на наличие этих вредных веществ

Чего избегать в коллагене

По словам эксперта, каждый, кто думает или уже принимает коллаген, должен знать о побочных эффектах и возможных опасностях.

В частности, важно убедиться, что вы потребляете правильный вид коллагена.

"Было проведено широкомасштабное расследование, которое рассматривало 20-30 компаний. Было обнаружено, что все они содержат тяжелые металлы, такие как свинец, мышьяк и ртуть. Это само по себе не опасно, есть обычные пищевые продукты, которые содержат их, но они должны быть на определенном уровне", - добавил медик.

Важно найти продукт, который не содержит загрязнений. Некоторые люди могут испытывать расстройства желудка, диарею или вздутие живота из-за приема добавок с коллагеном. Это может произойти из-за индивидуальной непереносимости или неправильной дозы.

К тому же такая добавка может взаимодействовать с определенными препаратами, например, с лекарствами, влияющими на свертываемость крови. Это важно учитывать, если вы принимаете лекарства для сердечно-сосудистой системы или другие антикоагулянты.

Кому стоит принимать добавки с коллагеном

Прием любой добавки будет зависеть от индивидуальных потребностей и целей. Коллаген является основным структурным белком кожи, обеспечивающим эластичность и упругость. Добавки могут помочь улучшить гидратацию кожи, эластичность и уменьшить появление морщин.

Коллаген также является ключевым компонентом хряща, который амортизирует суставы. Добавление коллагена может помочь поддержать здоровье суставов и уменьшить боль.

После 25-30 лет коллаген естественно начинает вырабатываться в организме уменьшенными темпами. Поэтому многие люди начинают принимать коллаген в эти годы, чтобы поддержать здоровье кожи, суставов и костей.

Добавка может помочь уменьшить проявления старения кожи, такие как морщины и потеря эластичности.

Люди, имеющие проблемы с суставами - коллаген может быть полезным при болях в суставах или остеоартрите, поскольку помогает укрепить хрящи и снижает воспаление.

Активным спортсменам также нужен коллаген для сохранения здоровья суставов, мышц и сухожилий, особенно после интенсивных тренировок или травм.