Эти привычки помогут вам стать здоровыми и счастливыми: так живут долгожители

Правильный режим сна

Недостаток сна увеличивает в разы риск развития многих заболеваний. Когда человек спит много, это может говорить о склонности к депрессии и о других заболеваниях, которые могут снизить продолжительность жизни. В идеале – спать по 7-8 часов каждую ночь.

"Регулируемый ночной он имеет значение для общего здоровья и благополучия и в конечном итоге дает больше шансов прожить дольше", - отмечает специалист.

Медитация

Хронический стресс вреден не только для психического благополучия – он негативно влияет на физическое здоровье и быстро сокращает годы жизни. Медитации и дыхательные упражнения снижают в организме уровень кортизола (гормона стресса), улучшают общее психологическое состояние и укрепляют иммунную систему. Если эту привычку сделать регулярной, то это качественно снизит стрессы и тревожность в вашей жизни, а продолжительность жизни – увеличит.

Активность

Для того чтобы прожит длинную и здоровую жизнь очень важно постоянно быть активными. Этого можно добиться при выполнении умеренных физических упражнений в течении 15-30 минут ежедневно. Это может быть зарядка, пробежка, прогулка в парке, поход в спортзал или танцы. Самое главное – тренировки должны быть каждый день не менее пяти раз в неделю.

Контроль употребления алкоголя

Употребление алкогольных напитков на постоянной основе может сильно увеличить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, привести к проблемам с артериальным давлением, способствовать набору лишнего веса и вызвать массу других проблем со здоровьем. Привычка контролировать количество спиртного в вашей жизни – одна из самых важных для увеличения продолжительности жизни.

Чай и кофе

Как отмечает специалист, привычка употреблять чай и кофе в умеренных количествах также связана с низким риском развития многих заболеваний. Самым полезным для здоровья Геррини назвала зеленый чай. Те, кто отдают ему предпочтение, реже сталкиваются с раком, диабетом и сердечно-сосудистыми заболеваниями. Употребление кофе снижает риск развития диабета 2 типа, сердечных заболеваний, болезней Альцгеймера и Паркинсона.

Отсутствие обид

Привычка философски воспринимать различные обстоятельства на жизненном пути, отсутствие обид, злопамятства – все то в конечном итоге может существенно продолжить жизнь человеку. Хронический гнев связан со многими заболеваниями, он вызывает проблемы с сердцем, ухудшает состояние легких и провоцирует инсульты. Прощая других и избавляясь от обид, мы снижаем свою тревожность и улучшаем свое кровяное давление.