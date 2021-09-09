Украинская бабушка отпраздновала 100-летие: история ее жизни и рецепт долголетия

В Чернигове украинка отпраздновала почетный юбилей - 100 лет. Неонила Бруй родилась в селе Шибириновка, но долгое время живет в Чернигове. Она пережила голод и Вторую Мировую войну.

В чем секрет ее долголетия она рассказала каналу "Супильне".

Жизнь украинки была нелегкой

С 10 лет Неонилла работала в колхозе. Те годы она называет самыми страшными. Еще бы. Именно в те годы в Украине был голодомор - страшнейшее время в истории.

"В 33-м голод страшный голод был. Наше село небольшое было, так человек видимо пять умерли от голода. Половую гречневую ели, пересевали, ели. Клевер, ели, рвали головки, сушили и в хлебе пекли. С акации с сестрой налузали тех семян, намололи и поели, так чуть ли не умерли. Думали, что хорошо, а она ядовитая", - вспоминает Неонила Бруй.

Неонила Бруй отметила 100-летие (фото: suspilne.media)

Бабушка рассказала, как весной 1941 года в село пришли немцы. Тогда в окно она увидела одного из них и очень испугалась.

"Я испугалась как. Он зашел с бидончиком трехлитровым, молока попросил. Мамка налила молока, и он марку дал нам молока. Через месяц стали убивать. Полицейские убивали. А у меня партизаны забрали пальто. Одно-единственное было, и то забрали", - отмечает женщина.

Неонилла проработала учительницей начальных классов 31 год. В 32 года Неонила вышла замуж, а через год родила дочку.

Секрет долголетия

Украинка признается, что больше всего в жизни боится войны. Она никогда не пила и не курила и обожала яблоки. В свое время она съела их очень много.

"Не пила, не курила, не употребляла. Не разгуливалась. Я очень много яблок ела.Говорят, яблоки - полезные фрукты", - рассказала она.