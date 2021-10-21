Ці звички допоможуть вам стати здоровими і щасливими: так живуть довгожителі

Правильний режим сну

Недолік сну збільшує в рази ризик розвитку багатьох захворювань. Коли людина спить багато, це може говорити про схильність до депресії та про інші захворювання, які можуть знизити тривалість життя. В ідеалі - спати по 7-8 годин щоночі.

"Регульований Нічний він має значення для загального здоров'я і благополуччя і в кінцевому підсумку дає більше шансів прожити довше", - зазначає фахівець.

Медитація

Хронічний стрес шкідливий не тільки для психічного благополуччя – він негативно впливає на фізичне здоров'я і швидко скорочує роки життя. Медитації та дихальні вправи знижують в організмі рівень кортизолу (гормону стресу), покращують загальний психологічний стан і зміцнюють імунну систему. Якщо цю звичку зробити регулярною, то це якісно знизить стреси та тривожність у Вашому житті, а тривалість життя – збільшить.

Активність

Для того, щоб прожити довге і здорове життя дуже важливо постійно бути активними. Цього можна домогтися при виконанні помірних фізичних вправ протягом 15-30 хвилин щодня. Це може бути зарядка, пробіжка, прогулянка в парку, похід в спортзал або танці. Найголовніше - тренування повинні бути кожен день не менше п'яти разів на тиждень.

Контроль вживання алкоголю

Вживання алкогольних напоїв на постійній основі може сильно збільшити ризик розвитку серцево-судинних захворювань, привести до проблем з артеріальним тиском, сприяти набору зайвої ваги та викликати масу інших проблем зі здоров'ям. Звичка контролювати кількість спиртного у вашому житті - одна з найважливіших для збільшення тривалості життя.

Чай і кава

Як зазначає фахівець, звичка вживати чай і каву в помірних кількостях також пов'язана з низьким ризиком розвитку багатьох захворювань. Найкориснішим для здоров'я Герріні назвала зелений чай. Ті, хто віддають йому перевагу, рідше стикаються з раком, діабетом і серцево-судинними захворюваннями. Вживання кави знижує ризик розвитку діабету 2 типу, серцевих захворювань, хвороб Альцгеймера і Паркінсона.

Відсутність образ

Звичка філософськи сприймати різні обставини на життєвому шляху, відсутність образ, злопам'ятства – все те в кінцевому підсумку може істотно продовжити життя людині. Хронічний гнів пов'язаний з багатьма захворюваннями, він викликає проблеми з серцем, погіршує стан легенів і провокує інсульти. Прощаючи інших і позбавляючись від образ, ми знижуємо свою тривожність і покращуємо свій кров'яний тиск.