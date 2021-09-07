Этот напиток в рационе способен продлить жизнь: входит в привычки долгожителей

Дожить до ста лет и сохранить при этом подвижность и ясный ум? Не проблема, если вы правильно питаетесь и следите за своим здоровьем. В список продуктов долгожителей входят порой экзотические и необычные продукты.

Какой напиток способен продлить жизнь и подарить отменное здоровье – читайте в материале ниже.

Больше всего долгожителей в пяти точках мира – Японии, Италии, Коста-Рике, Греции и Калифорнии. Дожить до 100 лет им помогают ясность ума и цель в жизни, питание и постоянное движение.

Что едят долгожители

В первую очередь, долгожители избегают продукты с высоким содержанием сахара. Он не является у них привычкой и его не добавляют в напитки или блюда. В виде исключения – праздничные выпечки или натуральные подсластители. Но никогда сладости не попадут в рацион перед сном – это мешает высыпаться, провоцирует скачки сахара в крови.

Долгожители стараются не ужинать и последний прием пищи у них небольшого объема задолго до отхода ко сну. Большие порции незадолго до сна могут снизить выработку мелатонина и мешать засыпанию.

В рационе долгожителей нет белого хлеба, только из цельного зерна – из ячменя или рожи. В нем есть полезные вещества и минералы, в частности триптофан и магний.

Ежедневно долгожители съедают несколько порций свежих овощей и фруктов. Обязательно в блюдах есть томаты и брокколи.

Мясные продукты сведены к минимуму, а вот рыбы обычно в рационе очень много, так как в ней содержатся полезные жиры, магний и витамины группы В в большом количестве.

Что пьют долгожители

Вы удивитесь, но в рационе долгожителей обязательно есть бокал красного вина. Обычно это один бокал после 17:00 в сочетании с растительной пищей.

Как установили ученые из Великобритании, все продукты с флавоноидами (ягоды, яблоки, груши и вино) – влияют на уровень артериального давления и благоприятно действуют на желудок.

Флавоноиды укрепляют сердечно-сосудистую систему и как выяснилось – помогают желудку переваривать пищу. В одном из исследований ученые проверили взаимосвязь между употреблением ягод, яблок, груш и вина и воздействием на организм.

Оказалось, что такой рацион способен понизить уровень систолического артериального давления, повысить разнообразие кишечного микробиома и укрепить сердечно-сосудистую систему в целом.

Самая оптимальная доза красного вина для здоровья – не более одного бокала для женщин и двух для мужчин. Употреблять вино стоит во время ужина и за несколько часов до сна.

Еще один напиток долгожителей – зеленый чай. Этот напиток снижает риск сердечных заболеваний и некоторых видов рака. В нем много антиоксидантов и полезных минералов.